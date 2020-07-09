Yeni Batwoman rolünü siyah oyuncu Javicia Leslie üstlenecek

09 Temmuz 2020 Perşembe, 11:24

İlk sezonu yayınlandıktan sonra dizide başrolü oynayan Ruby Rose ayrılmış ve yeni bir oyuncu için arayışlar başlamıştı.

“Batwoman”ın yeni sezonunda yarasa kadın kostümünü giyecek oyuncunun daha önce “God Friended Me” adlı dizide rol alan Javicia Leslie olacağı açıklandı. Leslie bu rolü üstlenecek ilk siyah oyuncu olarak kayıtlara geçti.





“Bu ikonik rolü üstlenen ilk siyah oyuncu olmaktan çok büyük gurur duyuyorum” açıklamasını yapan Leslie şöyle devam etti: “Ayrıca, biseksüel bir kadın olarak, LGBTQ+ topluluğu için çığır açıcı bir rolü olan bu dizide oynamaktan onur duyarım.”



Javicia Leslie dizide Ryan Wilder adlı karakteri canlandıracak. Daha önce Batwoman olan Kate Kane’den (Ruby Rose) çok farklı bir karakter olan Wilder uzun yıllar uyuşturucu satıcılığı yapmış ve yaşadığı acıları kötü alışkanlıklarıyla maskelemeye çalışmış biri olarak tanıtılıyor dizide. Sadece elleriyle birisini öldürebilecek kadar tehlikeli bir savaşçı olan Ryan Wilder açık bir lezbiyen, atletik, tutkulu, fena halde disiplinsiz ve bildiğimizi kahraman kalıplarına uymayan bir karakter.

















