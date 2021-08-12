Yeni bilimsel araştırmada kedilerin bedava yemeği tercih eden tek tür olduğu öne sürüldü

12 Ağustos 2021 Perşembe, 10:08

Bulgular bazı kedi severler için sürpriz olmayabilir. Ancak kuşlar ve kemirgenler gibi pek çok hayvan, yemek için uğraşmayı tercih ediyor. Bu yüzden kedi davranışları uzmanları, araştırmanın sonucu karşısında şaşırdıklarını söyledi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre araştırma ekibi, 17 kedinin karşısına bir oyuncağın içerisinde uğraşla kazanılan mama ve bir tabakta kolayca ulaşılabilen mama koydu.

Kedilerden 4'ünün oyuncağı seçtiği görülürken, 8 kedi bedava mamayı tercih etti. Beş kedininse, oyuncakla "zayıf" şekilde ilgilendiği açıklandı.

Bilim insanları, araştırmadaki kedilerin ne kadar hareket ettiğini de gözlemledi. Hakemli bilimsel dergi Animal Cognition'da yayımlanan bulgular, daha aktif kedilerin bile bedava mamayı tercih ettiğini gösterdi.

"Yapılan pek çok araştırma kuşlar, kemirgenler, kurtlar, primatlar ve hatta zürafalar dahil çoğu hayvanın, yiyecek için çalışmayı tercih ettiğini gösteriyor" diyen araştırmanın başyazarı Mikel Delgado, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kediler, şaşırtıcı bir şekilde bu davranışı tercih etmeyen tek tür gibi görünüyor.

Öte yandan kedilerin neden bedava mamayı seçtiği bilinmiyor.