Yeni bir araştırmaya göre gişe başarısının formülü: Akıl sağlığına odaklanmak

31 Ekim 2020 Cumartesi, 10:08

Bahsi geçen araştırma Stanford Üniversitesi, Yale Üniversitesi ve Connecticut Üniversitesi’nden araştırmacıların katılımıyla gerçekleştirildi.

medRxiv’de yayımlanan araştırma senaryosunda akıl sağlığına dair hikayeler barındıran 1977 ve 2019 arasında vizyona giren 2 bin 43 filmi inceledi ve bu tip filmlerin bu süre zarfının en azından 34 yıllık kısmında ortalamanın üzerinde gişe başarısı elde ettiğini ortaya koydu.

Screen Rant'in haberine göre, filmlerin aldığı eleştiriler söz konusu olduğundaysa, araştırmacılar bu filmlerin belirtilen süre içinde Oscar adaylıklarının yüzde 15,2’sini aldığını saptadı.

Bahsi geçen makale henüz hakem onayından geçmemiş olsa da geçen yıl yayımlanan "Joker" filmi düşünüldüğünde araştırmacıların sonuçları anlamlı görünüyor. Joaquin Phoenix’e Oscar kazandıran "Joker" tüm dünyada büyük bir yankı uyandırmıştı.

Independent Türkçe'nin haberine göre, kısa süre önce bir hayran teorisi filmin esasen Kübler-Ross yas modelinin 5 aşamasına işaret ettiğini öne sürmüştü. Psikiyatr Elisabeth Kübler-Ross’un modeli karmaşık yas sürecini anlamaya çalışıyor. Ve bu model inkar, öfke, pazarlık, bunalım ve kabullenme aşamalarını içeriyor.