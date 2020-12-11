Yeni bir gıda krizi kapıda aşmak için çiftçiye destek şart

11 Aralık 2020 Cuma, 06:00

“Türkiye’de kuru alanlarda yetiştirilen buğday, arpa, kanola ve kırmızı mercimek gibi bazı temel ürünlerin kuraklıktan etkilenme sınırına gelindi” diyen Bayraktar, “Tedbirlerini almayan ülkeleri, 2021’de zor günler bekliyor” diye konuştu.

Son yıllarda iç piyasada fiyatı yükselen ürünler için tarımdaki mevcut sorunları çözmek yerine “ithalat kolaycılığına” kaçılıyordu. Bu kez böyle bir şeyin mümkün olmayacağını, çünkü kuraklıktan tüm dünyanın etkilendiğini vurgulayan Bayraktar, “Paramız olsa da bazı ürünlerin ithalatı mümkün olmayacak. Yerli ve milli üretimden başka çaremiz yok. Ülkemizde boş toprak kalmamalı. Çok acil olarak tedbirler almalıyız” diye konuştu.

Bayraktar, şöyle devam etti: “Rusya’da kışlık buğday ekilişlerinin yüzde 22’sinde büyüme eksikliği tespit edildi. Bu durumda Rusya ve diğer üretici ülkeler, ihracatlarına 2021’de de yasak koyabilir. Türkiye bu ürünlerde ithalatçı. Sulanmayan alanların sulamaya açılması başta olmak üzere, yapısal sorunlara odaklanmalı, üreticilerimizin bu dönemde zaten yüksek olan elektrik ve su maliyetleri daha da artacağı için acil olarak elektrik ve sulama ücretlerinde indirime gidilmeli, üreticilerimize verilen destekler artırılmalı.”