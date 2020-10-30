Yeni bir girişim, insanları Kuzey Işıkları'na isim vermeye davet etti

30 Ekim 2020 Cuma, 10:24

Fotoğraflar: Reuters

Yeni bir girişim, insanları Kuzey Işıkları'na isim vermeye ya da daha doğrusu, onlara neden olan fırtınalar için isim önermeye davet ediyor.

Doğal ışık gösterileri, yüklü güneş parçacıklarını Dünya'nın atmosferine göndererek bazen gökyüzünde renkli ışıkların çarpıcı parlamalarına neden olan güneş rüzgarlarıyla gerçekleşiyor.

Kuzey Işıkları’ndan 27 Ekim-29 Ekim arasında görünenlere Fin ulusal şiiri “Kalevala”da geçen büyülü değirmenin adı olan “Sampo” verilmişti

Turizm kuruluşu Visit Arctic Europe, her mevsim çeşitli kasırgalara ve şiddetli fırtınalara isim verilmesine benzer şekilde, en güçlü ışık gösterilerine neden olan en güçlü fırtınalara isim verme fikrini ortaya attı.

Visit Arctic Europe'un program direktörü Rauno Posio, şu ifadeleri kullandı:

"Arktik Avrupa'da sonbahardan ilkbaharın başlarına kadar görülebilen o kadar çok kuzey ışığı var ki bunlara diğer fırtınalara yapıldığı gibi isim vermeye başladık. Bu şekilde kendi kimliklerine sahip olacaklar ve onlarla ilgili iletişim kolaylaşacak."

Projenin amacı, dünyanın her yerinden insanların Kuzey Işıkları'yla yepyeni bir şekilde bağlantı kurmasını sağlamak.

Kuzey Işıkları'nın isimleri daha önce İskandinav tarihine ait Fince, İsveççe ve Norveççe isimlerin bulunduğu listeden seçiliyordu.

Meraklılar artık Naming Auroras internet sitesi aracılığıyla kendi önerilerini ve takma adlarının neden seçilmesi gerektiğini düşündüklerine dair açıklamalarını ya da "destekleyici hikayelerini" sunabilecek.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, seçilen isimler Naming Auroras internet sitesinde ve This is Arctic'in Instagram sayfasında gösterilecek.