Yeni bir sağlıklı yaşam trendi: İnek kucaklamak
Hollanda’da doğan ve dünyaya yayılan yeni bir sağlıklı yaşam trendi, insanların ineklerle kucaklaşmasını sağlıyor.
Hollanda ve ABD gibi ülkelerde bu etkinliklere özel çiftlikler bulunuyor (Koeknuffelen / Facebook)
Hollanda dilinde "koe knuffelen" denen ve "inek kucaklamak" anlamına gelen trende uyan kişiler, çiftlikleri ziyaret ederek ineklerle zaman geçiriyor.
Trendi savunanlara göre bu hayvanların sıcaklığı ve boyutu, insanlar için epey rahatlatıcı olabiliyor. Hatta vücuttaki oksitosin seviyesini artırarak stresi de azaltabiliyor.
Görünüşe göre bir evcil hayvanla iletişim kurmanın sakinleştirici etkisi, bu büyük memelilerle kucaklaşırken daha da belirginleşiyor.
Üstelik bu etkinlikten yararlanmaları için ziyaretçilere hizmet sunan çiftlikler de bulunuyor. Bu çiftliklerden biri olan Koe Knuffelen, internet sitesinde şu açıklamalara yer veriyor:
"Sevimli hayvanlarımızın tatlı ve meraklı bir doğası var. 39 derecelik bir vücut ısısıyla sıcak ve samimi bir ilgi sunuyor. Bir ineği kucaklamak eşsiz bir deneyimdir. İneklerin kalp atışının insanlar üzerinde rahatlatıcı bir etkisi olduğu kanıtlanmıştır."
Daily Mail’in BBC’den aktardığına göre Hollanda’da doğan trend, bir öz bakım tarzı olarak görülüyor.
Duygusal destek hayvanlarına yönelik Certapet kurumunun yöneticilerinden Prairie Conlon, şunları söylüyor:
"Kulağa tuhaf geliyor olabilir. Ama eğer yardımı olacaksa yapın! Aktivitenin ve endorfin akışınının sağlıklı bir yolu. Öyleyse neden olmasın?"
Kaynak: Independent Türkçe
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