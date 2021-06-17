Yeni buluşma platformu: Gençler artık ‘Twitch’te

17 Haziran 2021 Perşembe, 13:36

Gençlerin televizyonla pek ilgileri yok. Ne istiyorlarsa internet üzerinden telefonda, tablette izliyorlar ama özellikle de salgın günlerinde bir yandan da sosyalleşme ihtiyacındalar.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferah Onat, özellikle hem yayın izlenen hem yayın açılan hem de “chat” kısmıyla izleyicinin yayınlara ortak olabildiği Twitch’in, gün geçtikçe izleyicisi çoğalan bir antik amfitiyatro gibi görülebileceğini ve gençlerin yeni buluşma alanı olduğunu söyledi.

AYNI ZAMANDA SOHBET

Twitch’in izlenme oranının artmasını ve gençler arasında son derece popüler hale gelmesini değerlendiren Doç. Dr. Onat, “Gençler, çizgi film izleme döneminden sonra ana akım televizyon kanallarını izlemeyi azalttılar. Bireysel olarak istediklerini, istedikleri zaman izleyebilme imkânı olduğu için internet üzerinden program izlemeyi tercih ediyorlar. Ancak özellikle salgın döneminde, evlerde kalma süresi çok uzayan gençler, sosyalleşmek için internet üzerinde sohbet edebilecekleri, yeni insanlarla tanışabilecekleri, arkadaşlarıyla oyun oynayabilecekleri ortamları tercih ediyor. Oyun oynarken sürekli birbirleriyle pek çok konu hakkında konuşuyor, birbirlerine oyunla ilgili tüyolar veriyor ve rekabetin motive edici hazzını yaşıyorlar. Kullanıcı olarak doyum sağladıkları bu ortamlar da daha uzun süre platformda kalmalarını sağlıyor” dedi.

REKABET!

Twitch’in hem bir ortaçağ arenası hem de geleneksel orta oyunu gibi görülebileceğini belirten Doç. Dr. Ferah Onat, şunları söyledi:

“Bu platform milyonlarca izleyicisi olan antik bir amfitiyatro gibi. Ortada oyuncular, birbirleriyle oynuyor, bazen kızışan bir rekabet ortamı oluyor. Bir film ya da videoyu birlikte izleyip birlikte yorumluyorlar. Yanda amfitiyatrodaki izleyiciler ise bazen alkışlıyor, kimi zaman komik kimi zaman ortamı kızıştıran yorumlar yapıyorlar kimi zaman da sesli ya da görüntülü olarak yayına katılıyorlar. Yayıncıya bağış ise o arenadaki alkış gibi. Küçük bağışlarla yayın sırasında çığlık atma, garip sesler çıkarma gibi haklar elde ediyorlar. Burada zaman geçirmek, oturma odasında arkadaşlarla oturup film izlemek, oyun oynamak gibi gençlerin kendilerini yalnız veya yakın arkadaşlarıyla rahat hissettikleri bir ortamda olma ve deşarj olma ihtiyacından doğuyor. Çok izlenen yayıncılar da bağışlar sayesinde servete sahip oluyor.”

AYNI ANDA 2.5 MİLYON KİŞİ

Doç. Dr. Onat, platformla ilgili şu sayısal bilgileri verdi:

Platformu 2.5 milyon kişi aynı anda izliyor.

Günde 500 binden fazla insan içerik paylaşıyor.

2020’de 14 milyar saat izlenmiş.

30 milyon günlük izleyici var.

Her ay 230 ülkeden, 7 milyondan fazla kişi yayın yapıyor.

Kullanıcıların yüzde 73’ü 16-35 yaş aralığında.

DAHA ÇOK OYUN

Platforma özellikle bilgisayar oyunları oynayan kullanıcıların girmeyi tercih ettiğini söyleyen Ferah Onat, “Bu oyunlar satrançtan korku oyunlarına, popüler oyunlardan yeni çıkan oyunlara kadar değişebiliyor. Kimi zaman daha önce çekilmiş programlar, filmler de sohbet ortamında değerlendiriliyor. Oyun oynayan, oyunlarla ilgili daha çok bilgi toplamak isteyen, iyi oyuncuların nasıl oynadığını gözlemek, taktikleri öğrenmek isteyenler, burada uzun zaman geçiriyor” dedi