'Yeni doğmuş 8 bebeği öldürdü!'
Birleşik Krallık'ta bir hastanenin yenidoğan servisinde çalışan hemşire Lucy Letby, 8 bebeği öldürmek ve 10'unu da öldürmeye teşebbüs etmekle suçlandı.
Guardian gazetesinin haberine göre Countess of Chester Hastanesi'nde görev yapmış olan 30 yaşındaki hemşire Lucy Letby, 2017'den bu yana devam eden soruşturmalar kapsamında üçüncü kez tutuklandı.
Letby'nin Warrington Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılana kadar tutuklu kalacağı kaydedildi.
Sky News hayatını kaybeden bebeklerin adlarının Cemlyn Bennett, Joseph Johnson, Elsie McNall, Barney Gee, Daisy Parkin, Maddie Freed, Joseph Gelder ve Eli Gelder olduğunu aktardı.
Letby Haziran 2015-Haziran 2016 dönemine ait olaylarla ilgili 2018 ve 2019 yıllarında iki kez tutuklandıktan sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Genç kadının Chester'daki evi, daha önceki tutuklama kararlarının ardından polis tarafından aranmıştı.
2011'de Chester Üniversitesi'nde çocuk hemşiresi alanında diploma almadan önce 3 yıllık eğitim süresince bu hastanede stajyer hemşire olarak çalışan Letby, mezun olduktan sonra da aynı birimde göreve devam etmişti.
Kaynak: Independent Türkçe
En Çok Okunan Haberler
- Uşşaki şeyhi Nurullah'ın skandal mesajları ortaya çıktı!
- Fatih Altaylı'ya kötü haber
- Meral Akşener: Akıl sağlığına dikkat etmek lazım
- Albayrak'ın istifasının ardından paylaşımını sildi
- Acı haberi Karamollaoğlu duyurdu
- Uykusuz'dan dikkat çeken Berat Albayrak kapağı
- 'Virüsten kaçarken kansere yakalanmayın'
- Maradona'dan sevindirici haber
- Fahrettin Koca'dan umutlandıran paylaşım
- Bütün suç MB Başkanı ve Albayrak'ınmış
Video Haberler
- Cüneyt Özdemir AKP'nin en büyük korkusunu açıkladı!
- Yurttaşlardan kendilerini uyaran kaymakama: Tamam dayı
- Bebek Parkı'nda tuvalet tepkisi
- İstanbul’da dehşet anları kamerada
- Atatürk'e yönelik çirkin paylaşıma tepki yağdı!
- Okan Bayülgen'den çok konuşulacak Erdoğan yorumu!
- Karabağ'ı terk eden Ermeniler yerleşim yerlerini yaktı
- Öğretim üyesi canlı yayında ders anlatırken soyuldu
- Çürük elmalar meyve suyu üretiminde kullanılacak
- Akşener yurttaşla türkü söyledi
En Çok Okunan Haberler
- Uşşaki şeyhi Nurullah'ın skandal mesajları ortaya çıktı!
- Fatih Altaylı'ya kötü haber
- Meral Akşener: Akıl sağlığına dikkat etmek lazım
- Albayrak'ın istifasının ardından paylaşımını sildi
- Acı haberi Karamollaoğlu duyurdu
- Uykusuz'dan dikkat çeken Berat Albayrak kapağı
- 'Virüsten kaçarken kansere yakalanmayın'
- Maradona'dan sevindirici haber
- Fahrettin Koca'dan umutlandıran paylaşım
- Bütün suç MB Başkanı ve Albayrak'ınmış