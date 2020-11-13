'Yeni doğmuş 8 bebeği öldürdü!'

13 Kasım 2020 Cuma, 13:37

Guardian gazetesinin haberine göre Countess of Chester Hastanesi'nde görev yapmış olan 30 yaşındaki hemşire Lucy Letby, 2017'den bu yana devam eden soruşturmalar kapsamında üçüncü kez tutuklandı.

Letby'nin Warrington Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılana kadar tutuklu kalacağı kaydedildi.

Sky News hayatını kaybeden bebeklerin adlarının Cemlyn Bennett, Joseph Johnson, Elsie McNall, Barney Gee, Daisy Parkin, Maddie Freed, Joseph Gelder ve Eli Gelder olduğunu aktardı.

Letby Haziran 2015-Haziran 2016 dönemine ait olaylarla ilgili 2018 ve 2019 yıllarında iki kez tutuklandıktan sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Genç kadının Chester'daki evi, daha önceki tutuklama kararlarının ardından polis tarafından aranmıştı.

2011'de Chester Üniversitesi'nde çocuk hemşiresi alanında diploma almadan önce 3 yıllık eğitim süresince bu hastanede stajyer hemşire olarak çalışan Letby, mezun olduktan sonra da aynı birimde göreve devam etmişti.

Kaynak: Independent Türkçe