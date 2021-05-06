Yeni iPhone 13 için büyük sızıntı: Maketi ortaya çıktı

06 Mayıs 2021 Perşembe, 00:00

Apple'nın eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modeline ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı.

NTV'nin aktardığına göre, Unbox Therapy tarafından paylaşılan videoda yeni iPhone 13 Pro Max'in maketi ortaya çıktı. Yeni modelde çentikler 12. nesile göre daha küçük görünüyor.

Ancak videoda öne çıkan en önemli detay ise arka kameraların büyüklüğü. Maketteki lensler önceki modellere göre çok daha büyük. Bu da yeni iPhone 13 Pro Max'lerin önceki nesillere göre daha iyi fotoğraf çekeceği anlamına geliyor.

Japonya'da tedarik zinciri blogu Macotakara yeni bir video yayımladı.

Daha önce başarılı sızıntılar yapan Macatakara'nın iddiasına göre Apple yeni iPhone modelinde çentiği küçültecek.

iPhone 12'de 38.83 milimetre olan çentik yeni modelde 26.8 milimetreye düşüyor. Yani Apple'ın eleştirilere neden olan çentiği 1 santimetreden fazla küçülüyor.

Ayrıca 3D prototipe göre ön kameranın yeri de değişiyor. Kamera çentiğin soluna alınıyor.

OLED EKRAN

Şirketin iPhone 13 modelinde ekranlarda köklü bir değişikliğe gideceği belirtildi. Kore merkezli The Elec tarafından ortaya atılan iddiada Apple'ın Samsung'dan 120 Hz LTPO OLED paneli aldığı belirtildi.

Apple'ın tedarik hattı üzerinde yapılan inceleme sonrası ortaya çıkan detay şirketin yeni iPhone'larda enerji tasarrufunu artıracak bir ekran tercih edeceğini ortaya koyuyor.

Yeni nesil amiral gemisi telefonların favori ekranı olan 120 Hz LTPO OLED ekranın en büyük özelliği ekran yenileme hızının ihtiyaca göre değişmesi.

Hertz ya da Hz akıllı telefonların ekranlarını anlatılırken çok kullanılan bir ifade. Bu ifade aslında saniye başına ekrandaki görüntünün yenilenmesi anlamına geliyor. 30 Hz'de ekran 30 kez yenilenirken 120 Hz'de ekran 120 kez yenilenmiş oluyor.

Yenilenme hızının artması görüntü kalitesiyle birlikte enerji sarfiyatını da artırıyor. Samsung'un yeni nesil LTPO ekran panelleri ise 1 Hz'ye kadar düşüp ardından 120 Hz'ye çıkabiliyor.

Apple'ın Samsung'dan ayda 30 bin panel garantisi aldığı zaman içerisinde bu sayının 70 bine kadar çıkabileceği ifade edildi.

Eylül ayında çıkacak modelin adının iPhone 12S de olabileceği iddia ediliyor.

Halihazırda Galaxy S21 ve OnePlus 9 Pro'da LTPO ekranlar kullanılıyor. Bu nedenle eğer Apple bu ekranı kullansa bile Pro modellerinde tercih edecek denebilir.