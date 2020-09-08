Yeni kimlik kartı ücreti ne kadar? İşte çipli kimlik için gerekli evraklar

08 Eylül 2020 Salı, 16:38

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeyle kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmişti. Yeni kimlik için başvuru yapmaya hazırlanan vatandaşlar öncesinde yeni kimlik kartı ücreti ve gerekli evrakları araştırıyor. İşte detaylar…

KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ 2020 NE KADAR?

Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 25 Lira

Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 25 Lira

Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 25 Lira

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 50 Lira

YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

Yeni kimlik başvurusu; nüfus cüzdanı / kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.

ANLAŞMALI BANKALAR

Yeni kimlik ücretini başvuru yapmadan önce anlaşmalı bankalara yatırmanız gereklidir.

İşte anlaşmalı bankalar:

– AKBANK T.A.Ş.

– AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

– ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

– ALTERNATİFBANK A.Ş.

– DENİZBANK A.Ş.

– FİNANSBANK A.Ş.

– HSBC BANK A.Ş.

– ICBC TURKEY BANK A.Ş.

– ING BANK A.Ş.

– KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

– ODEA BANK A.Ş.

– ŞEKERBANK T.A.Ş.

– T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

– TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

– TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

– TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

– TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

– TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

– TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

– VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

– YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

– PTT ŞUBELERİ