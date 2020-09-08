Yeni kimlik kartı ücreti ne kadar? İşte çipli kimlik için gerekli evraklar
Henüz kimlik yenileme işlemini gerçekleştirmeyen milyonlarca vatandaş yeni kimlik kartlarının ücretlerini ve yeni kimlik için gerekli evrakları merak ediyor. Peki yeni kimlik kartı ücreti 2020 yılında ne kadar oldu? İşte cevabı...
İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeyle kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmişti. Yeni kimlik için başvuru yapmaya hazırlanan vatandaşlar öncesinde yeni kimlik kartı ücreti ve gerekli evrakları araştırıyor. İşte detaylar…
KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ 2020 NE KADAR?
Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 25 Lira
Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 25 Lira
Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 25 Lira
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 50 Lira
YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER
Yeni kimlik başvurusu; nüfus cüzdanı / kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.
ANLAŞMALI BANKALAR
Yeni kimlik ücretini başvuru yapmadan önce anlaşmalı bankalara yatırmanız gereklidir.
İşte anlaşmalı bankalar:
– AKBANK T.A.Ş.
– AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
– ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
– ALTERNATİFBANK A.Ş.
– DENİZBANK A.Ş.
– FİNANSBANK A.Ş.
– HSBC BANK A.Ş.
– ICBC TURKEY BANK A.Ş.
– ING BANK A.Ş.
– KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
– ODEA BANK A.Ş.
– ŞEKERBANK T.A.Ş.
– T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
– TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
– TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
– TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
– TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
– TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
– TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
– VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
– YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
– PTT ŞUBELERİ
En Çok Okunan Haberler
- Paçavra, ahlaksız
- Diriliş Ertuğrul dizisini eleştiren gazeteciye gözaltı
- 'Müjde'nin altından da Katar çıktı
- Son seçim anketinin sonuçları şaşırttı
- Bakan Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Maske takmak tüm alanlarda zorunlu!
- Olay TV’den Fatih Portakal açıklaması
- FETÖ'den ihraç edildi
- FETÖ kaymakamları
- Koruması koronavirüse yakalanan Mansur Yavaş isyan etti
Video Haberler
- Türkiye’deki gerçek vaka sayısını açıkladı!
- Saros Körfezi'nde 'İspanyol dansçısı' görüntülendi
- Canlı yayında haber sunduğu sırada ekrana yansıdı
- Cesedi vinçle çıkartıldı
- Markete yarı çıplak girdi! Taciz edip kan döktü
- Adnan Oktar ve 'kediciklerin' kaçma anı
- İsmail Küçükkaya'dan canlı yayında Atatürk tepkisi!
- Motosikletlinin ölümden döndüğü “makas” terörü kamerada
- Evlilik teklifi cezayla bitti
- Taksim'de insanlık ölmüş dedirten olay
En Çok Okunan Haberler
- Paçavra, ahlaksız
- Diriliş Ertuğrul dizisini eleştiren gazeteciye gözaltı
- 'Müjde'nin altından da Katar çıktı
- Son seçim anketinin sonuçları şaşırttı
- Bakan Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Maske takmak tüm alanlarda zorunlu!
- Olay TV’den Fatih Portakal açıklaması
- FETÖ'den ihraç edildi
- FETÖ kaymakamları
- Koruması koronavirüse yakalanan Mansur Yavaş isyan etti