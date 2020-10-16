Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun koronavirüs testi pozitif
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış, 4 oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncularımızın tedavisi sürmektedir" denildi.
Bu arada, futbolculardan Jody Lukoki ve Youssouf Ndayishimiye'nin ülkelerinin milli takımlarında yaşamış oldukları sakatlıktan dolayı Konyaspor maçı kadrosuna alınmadıkları, bu 2 futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
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