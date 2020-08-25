Yeni MHK Başkanı Tatlı'dan Twitter temizliği!

25 Ağustos 2020 Salı, 08:16

Zekeriya Alp'in istifasıyla boşalan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na gelmesi beklenen Serdar Tatlı, Twitter adresinde temizlik yaptı.

Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Ömer Faruk Ünal, Twitter'dan attığı mesajda Tatlı'nın bazı tweet'lerini sildiğini, takip ettiği kişi sayısını da 8'e düşürdüğünü yazdı.

SERDAR TATLI KİMDİR?

Serdar Tatlı (d. 24 Ocak 1966, Şanlıurfa), eski Türk futbol hakemi. Türkiye Süper Lig'inde 9 sezon boyunca 119 maç yönetmiştir. Kendisi aynı zamanda İbrahim Tatlıses'in amcasının oğludur.

İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa’da tamamladı. 1988 yılında hakemlik görevine adım atan Serdar Tatlı 1996 ve 1997 sezonu ile Türkiye 1. Lig maçlarını yönetmeye başlamıştır. Mesleki hayatını sonlandıran Serdar Tatlı evli ve 2 çocuğu vardır. Aslen Şanlıurfa’lıdır.

LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Öte yandan yazar Hülya Coşkun da Serdar Tatlı'nın listesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre Metin Tokat başkan vekili; Erol Ersoy, Hikmet Oksüzoğlu, Kadir Tozlu, Ahmet Erdoğan, Kamil Abitoğlu, Mahmut Çetiner ve Nedim Göklü de MHK üyeleri oldu.