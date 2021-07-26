Yeni nesil 'kıyamet günü uçağının' üretimi başladı
Rusya’da, nükleer savaş çıkması hâlinde birliklere komuta edecek yeni bir uçağın üretilmekte olduğu belirtildi. Birisi üretim aşamasında olan bu uçaklardan, nükleer savaş gibi karada büyük tahribat yaratacak durumlar için tasarlanmış olmaları nedeniyle 'kıyamet günü uçağı' olarak da söz ediliyor.
Görsel: Temsili
Sputnik'in aktardığına göre, Rusya’nın savunma sanayisinden bir kaynak RİA Novosti haber ajansına açıklamalarında, ülkenin hava ve uzay güçlerinin, hava komuta noktaları olarak kullanılacak 2 yeni İl-96-400m uçağının olacağını söyledi.
"Bu uçaklardan birisi birisi şu an üretim aşamasında" bilgisini veren kaynak, ileride üçüncü bir uçağın da üretilebileceğini kaydetti.
Nükleer savaş çıkması ve birliklere karadan komuta etmenin imkansız hâle gelmesi durumunda komuta merkezi olarak kullanılacak bu uçakların üretildiği projenin isminin 'Zveno-3s' olduğu biliniyor.
'Kıyamet günü uçakları' şeklinde anılan bu yeni İl-96-400m uçakları, şu an hava güçlerinin kullanımında olan İl-80 uçaklarının yerini alacak. Söz konusu uçaklar, nükleer savaş gibi karada büyük tahrip yaratacak durumlarda ülkenin ve ordunun başındaki üst düzey yetkililerin tahliyesi için kullanılmak üzere tasarlandı.
Yeni İl-96-400m uçağının uçuş menzilinin 'selefininkinin' iki katı olacağı belirtiliyor. Ayrıca bu uçaklara havada yakıt ikmali yapabileceği kaydediliyor. Uçağın telsiz sistemi, stratejik hava güçleri, füze kuvvetleri ve nükleer silah taşıyan denizaltılar dahil tüm birliklere emir iletilmesini sağlayacak.
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