Yeni Şafak yazarı Halil Sezai üzerinden muhaliflere hakaret etti

19 Eylül 2020 Cumartesi, 12:45

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan bugünkü köşe yazısında, komşusunu darp ettiği için tutuklanan Halil Sezai üzerinden muhalifleri hedef aldı.

Sezai'yi eleştiren Kılıçarslan "67 yaşındaki bir adamı odunla döven alkolik bir zanaatkara 'ideolojik' sebeplerle destek verilmez. Dahası 'sessiz' de kalınmaz. Dahası, böğürtüyle inleme arasında bir şarkı sesi tutturarak, konserlerinde Atatürklü bayrak açarak, profil resmini şiddet karşıtı sloganlarla bezeyerek 'sanatçı' olunmaz. Olunamıyor. Bunlar, kültür endüstrisinin ürettiği basit, çiğnendikçe tadı kaybolan sakızlardır. Yutsan olmaz, tükürsen kaldırıma yapışıp kirletir… En iyisi çöpe atmaktır. Sarmal ise şudur: Kültür endüstrisi, o sakızları çöpe attığımız an ağzımıza bir sakız daha vermektedir" ifadelerini kullandı.

Kılıçarslan yazısının muhaliflere hakaret ettiği bölümünde ise şunları söyledi:

"Ve bir not: Halil Sezai isimli sakızı çöpe attılar. Darısı kokain bağımlığını, alkolikliğini, cinsi sapkınlıklarını 'muhaliflik pozu' takınarak saklamaya çalışan tüm pisliklerin başına."