Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan: “Laiklik bizi bozar”
Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan bugünkü köşesinde “Birileri laiklik üzerinden topluma sopa sallamaktan geri durmuyor. Yeter ama! Laiklik bizi bozar! Bozuyor da nitekim” ifadelerini kullandı.
AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni
Şafak gazetesinin yazarı Yusuf Kaplan, bugünkü yazısında laikliği hedef aldı.
Kaplan, köşesinde “Çağdaşlaşmanın tek yolu, laikleşmekti. (!) Bu gerekçe, bizim
zihnimizle de, tarihi gerçeklerle de alay eden sığ ve ürpertici bir gerekçeydi.
Oysa bir toplum, kendini inkâr ederek yeni bir atılım gerçekleştiremezdi” dedi.
Kaplan, yazısında ayrıca, “Birileri
laiklik üzerinden topluma sopa sallamaktan geri durmuyor. Yeter ama! Laiklik
bizi bozar! Bozuyor da nitekim” ifadelerini kullandı.
"LAİKLİK BİZİ BOZAR, BOZUYOR DA NİTEKİM..."
Yusuf Kaplan’ın yazısından ilgili
bölüm şu şekilde:
“Kimsenin laikliği tartışmaya ne mecali ne de entelektüel birikimi var. Sığlık diz boyu hem laik kesimlerde hem de İslâmî kesimlerde. Temel sorunumuz sığlık bu ülkede. Laiklik tartışılamaz bir dogma. Oysa bu, tastamam zihnin donması. Laikliğin dogma hâline getirilmesi, zekâmızla alay edilmesi anlamına geliyor. Düşünsenize, laiklik, ‘değiştirilmesi bile teklif edilemez’ bir madde olarak yer alıyor bu ülkenin anayasasında. Sadece bu ülkenin anayasasında şu koskoca dünyada! İyi de, neden peki? Laikliğin anavatanı, dünyanın en laik ülkelerinde bile laikliğin tartışılmaz olması, dogma katına yükseltilmesi, laikliği tartışanların aforoz edilmesi gibi absürdlükler düşünülemez bile. Ama burası Türkiye! Celladına âşık tasmalı çekirgeler, gulyabanîler ülkesi! Birileri laiklik üzerinden topluma sopa sallamaktan geri durmuyor… Yeter ama! Şunu aslâ unutmayacaksınız: Bu toplum, tam altı asır, 72 millete, dine, ırka mensup insanı bir arada yaşama tecrübesi üretebilmiş tek toplumdur. Bunu da laiklik üzerinden değil, İslâm üzerinden başarabilmiştir. Laiklik bizi bozar! Bozuyor da nitekim…”
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