Yeni Şafak yazarından 'isyan' uyarısı: Zengin kesimler ayrıcalıklarını yoksulların gözüne sokmamalı
Yeni Şafak yazarı Ergün Yıldırım, son dönemde artan intiharları değerlendirdiği yazısında varlıklı kesimlere ayrıcalıklarını yoksulların gözüne sokmaması "tavsiye"si yaptı.
AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesinin yazarlarından Ergün Yıldırım, son dönemde artan intihar vakalarını değerlendirdiği yazısında "isyan" uyarısı yaptı.
"Epidemik toplumda yükselen intiharlar" başlıklı yazısında Yıldırım, "Türkiye’nin farklı şehirlerinde esnaftan insanlar intihar etti. Yaşama zorla tutunmaya çalışan küçük esnaf insanları bunlar. Koronavirüsle beraber müşterilerini kaybediyorlar. Evliler ve çocukları var. Ev bakıyorlar. Eve ekmek götüremiyorlar. Yoksulluk, esnaflık ve salgınla iç içe geçen intiharlar bunlar. Bu vakalar, intihar gerçeğini, yoksulluk gerçeğini ve salgın gerçeğini bütün acımasızlığıyla gün yüzüne çıkarıyor" dedi.
Salgınların her zaman büyük sarsıntı, yoksulluk, yoksunluk ve isyan demek olduğuna işaret eden Yıldırım, daha sonra da devlete ve zenginlere "görüntü" uyarısı yapıp şöyle şu ifadeleri kullandı:
"Toplumun ve devletin verdiği genel görüntü önemli. Yani zengin ve varlıklı kesimlerin bu süreçte ayrıcalıklı gözükmemesi ve bunları yoksulların gözlerine sokmaması önemli. Devleti temsil eden yöneticilerin özellikle israf, savurganlık, zenginlik ve ayrıcalık algısına yol açmamaları önemli. Çünkü yoksulları en fazla kızdıran ve en fazla yalnızlaştıran ve acziyet içinde bırakan bu algıların onlar üzerinde oluşturduğu baskıdır."
"Yoksullar ve ayrıcalıksız olanlar ayrıcalıklıların pervasızlıkları karşısında çıldırırlar, kızarlar, öfkeyle dolarlar. Bu da onları isyan ve intihar seçeneklerine zorlayabilir. Dünyada onlarca araştırma kitlelerin kızgınlıklarla dolup taştığını ve isyanlara yöneldiklerini söylüyor." uyarısı yapan Yıldırım, yazısını "Yoksulları ve onların sarsılan saygınlıklarını onarmak için acil ekonomik eylem planı kadar acil ahlaki eylem planı uygulamalıyız" çağrısıyla tamamladı.
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