CHP'li Gamze Taşçıer: "İntihar yaşı 13'e indi. Salgın gibi yayılıyor"
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, nisan ayında Türkiye’de en az 129 kişinin intihar ettiğini belirlediklerini kaydederek “İntiharlar da bir salgın gibi yayılıyor. Toplumsal bir sıkışma var. İntihar yaşı 13’e kadar inmiş durumda” dedi.
Gamze Taşcıer, 81 ilde çıkan haberleri taradıklarını belirterek “2021 Ocak ayında 94, şubatta 99, martta da 112 kişinin intihar ettiğini raporlamıştık. Nisan ayında ise bu rakam 129’a yükseldi. Her ay daha da kararan tabloyla karşı karşıyayız. İnsanlar yaşamlarına son veriyor” ifadelerini kullandı.
129 intihar vakasının yalnızca ölümle sonuçlananlar olduğunu kaydeden Taşcıer, “Ortada bir buhran var. Pandemi ile birlikte zor günler geçiren esnaf canına kıymaya başladı. Bu konu, Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında geliyor” diye konuştu.
Taşcıer, intihar vakaları arasında çocukların da olduğunu kaydederek “Mart ayında 13 çocuğun intihar ederek yaşamına son verdiğini görmüştük. Bu ay da 8 çocuk yaşamına son vermiş. İntihar yaşı 13’e kadar indi. Tespit edebildiklerimiz arasında en çok intihar gerçekleşen il, bu ay 10 intihar vakasıyla Denizli oldu. Şanlıurfa’da 9, Antalya ve Diyarbakır’da 7’şer intihar sonucu ölüm gerçekleşmiş” dedi.
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