Yeni spor yasası kulüpleri korkuttu!

27 Ekim 2020 Salı, 14:19

Yeni futbol kanunu can yakacak. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı'nın öncülük ettiği 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Kanun Teklifi' de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da sahiplendiği tasarı için federasyonlar, kulüpler ve konunun uzmanlarından görüşler alındı.

Beklendiği üzere bu tasarı da kulüplerin muhalefetiyle karşılaştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, geçen hafta Çarşamba günü Kulüpler Birliği Vakfı üyeleriyle yaptığı toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, yasa tasarısında kabul edemeyecekleri maddeler bulunduğu ve bunlardan endişe duyduklarını söyledi.

İşte itiraz noktaları:

1-Yasa tasarısında kulüp başkanlarının kendi döneminden sorumlu olmasına dair çizgiler kesin olarak belirlenmemiş.

Örnek olarak, kulüp nakit akışından dolayı kendi döneminden önceki zamanda transfer edilen oyuncunun parasını ödeyemedi, oyuncu da haklı olarak sözleşmesini feshettii. Alacaklarından kim sorumlu olacak? Ya da kulüp mali olarak sıkıştı ve yönetim de önceki dönem borçlarını ödemek için kredi çekti. Eski borçlardan kim sorumlu olacak?

2-Yasa tasarısı, bütün spor organizasyonunu kapsıyor ve disiplini sağlama amacı güdüyor. Hapis cezası dahil olmak üzere, bazı cezalar yer alıyor. Ancak sistemsel karışıklıklar var. Başkan ve yöneticilere hapis öngörülmesi, kulüpleri talip olacak insanları engeller.

3-Kâr amacı güden kulüp, dernek yapısındaki kulüp, borsada halka açılmış şirket ve amatör sporlar aynı kategoriye konuluyor.

4-Getirilen düzenlemeler futbolun özerkliğini de zedeliyor. Yasa tasarısında TFF'nin yapısı ve işleyişi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlanıyor. Bu konularda özerklikte FIFA ile problem çıkma riski var.

ÇALIŞTAY DÜZENLEYECEKLER

Kulüp temsilcileri yasa tasarısına dair bakanlık ve TFF ile daha önce görüşerek görüşlerini illetti. Kulüpler tasarıdaki bazı maddelerin ayrı kategorilerde olması gerektiğini bildirdi.

Tasarıya dair çalışmalar devam ediyor. Kulüpler Birliği'nin hukukçuları bir toplantı yapıldı. Kulüp avukatlarının da katılacağı bir çalıştay daha yapılacak ve oluşturulacak görüş basına da açıklanacak.

Kulüp yöneticilerine; belirlenen bütçeyi aşmaları halinde şahsi sorumluluk getiren ve hapis cezası da öngören tasarının yıl sonuna kadar TBMM'de yasallaşması bekleniyor.

İşte o önemli değişiklikler:

1-Kulüpler artık dernek statasünde olmayacak. Böyece İçişleri Bakanlığı uhdesinden çıkartılacaklar.

2-Kulüplerin denetimini Gençlik ve Spor Bakanlığı yapacak. Yani bir kulüp kurulurken onayını bakanlıktan alacak ve yaşamı boyunca da bakanlıkça denetlenecek.

3-Yöneticilere kendi dönemindeki harcamalardan ve borçlandırmalardan doğrudan sorumluluk ve hapis cezası gelecek.

4-Tahkim Kurulu gibi spor yargı organlarına düzenlemeler getirilecek. Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile uyum aranacak.

Kaynak: Ajansspor