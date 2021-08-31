Yeni tespit edilen C.1.2 varyantıyla ilgili DSÖ’den açıklama

31 Ağustos 2021 Salı, 16:29

Delta varyantının yayılmasıyla birlikte ölüm sayısı her geçen gün artarken bilim insanları yeni bir mutasyon daha tespit edildiğini duyurdu.

Bilim insanları 2021 yılının mayıs ayında C.1.2 isimli bir mutasyon tespit ettiklerini açıkladı. DSÖ’den ise yeni tespit edilen mutasyona ilişkin açıklama geldi. DSÖ, Güney Afrika'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantının yayılıyor gibi görünmediğini ve mutasyonun izlendiğini belirtti.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris yeni varyantla ilgili, ‘dolaşımı artmıyor gibi görünüyor’ ifadesini kullanırken BM tarafından “endişe verici” olarak sınıflandırılmadığını sözlerine ekledi.