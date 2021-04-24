Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a 'Pekcan' sorusu: Doğru mu?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a, Ruhsar Pekcan'ın kendi şirketinden Bakanlığa piyasadan daha pahalıya dezenfektan satmasına ilişkin soru önergesi verdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a, 'kendi bakanlığına aile şirketi üzerinden, piyasadan daha pahalıya dezenfektan satması' ile gündeme gelen eski Bakan Ruhsar Pekcan hakkında yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.
CHP'li Öztunç, Ticaret Bakanlığı'nın, "Bu usulsüz uygulama hakkında kamuoyuna şeffaf bir şekilde, detaylı bir bilgilendirme yapması gerekliliğini" belitti.
ANKA’nın aktardığına göre; CHP'li Öztunç'un, Bakan Muş’a yönelttiği sorular şöyle:
- Bakanlığınıza 2019’den bugüne kadar yıllar itibarıyla alınan dezenfektan miktarları ne kadardır?
- Alınan bu dezenfektanlar için yıllar itibarıyla yapılan ödeme miktarları nedir? Alınan dezenfektanlar hangi ihale usulüne göre alınmıştır?
- Yapılan ihalelere kaç firma katılmıştır? Bu firmalar hangileridir? Bu firmaların şartnameye istinaden verdikleri teklifler nedir? Alınan dezenfektanların markası ve birim fiyatları nedir?
- Hangi firmalardan ne kadar dezenfektan alımı yapılmıştır?
- Sizden önceki Bakan'ın sahibi olduğu Nanoksia Biyoteknoloji ve Karon Mühendislik firmasının Bakanlığınıza sattığı ürünün Sağlık Bakanlığı'nca verilen ruhsatına bakıldığında ürünün başka bir firmada fason olarak üretildiği görülmektedir. Sağlık Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış ve benzer özelliğe sahip birçok ürün varken, neden fason üretim yaptırılan bir ürünü Bakanlık almıştır?
- Sizden önceki Bakan'ın, bakanlığınıza şahsına ait şirketten 9 milyon TL’lik dezenfektan aldırdığı doğru mudur?
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