Yeni ve farklı bir Noel

27 Aralık 2020 Pazar, 02:00

Koronavirüs, Brüksel’de yaşayan birçok yabancı çalışanın (expat) da Noel planlarını altüst etti. Bunlardan biri, Noel gibi özel bir günde eve dönemeyen Fransız Maxime Adam Levy. Genç Fransızın ailesi Kanada’da yaşıyor ve genellikle Noel’i Paris’teki amcasında geçiriyordu. Ancak bu yıl Fransa’da alınan önlemler nedeniyle giderse Belçika’ya dönememe riski vardı. Yurtdışından belirli bir süre için Belçika’ya çalışmaya gelen binlerce kişi Maxime ile aynı kaderi paylaştı.

‘Beni evlat edin’

Karantina veya sevdiklerine virüs bulaştırma kaygısı nedeniyle baba ocağına dönemeyenlerle Belçika’da yerleşik aileleri 24 Aralık’ta Noel yemeği masasında buluşturmak için 1 Aralık’ta sosyal medyada “Adopt Me for Christmas/Noel için beni evlat edin” adında bir girişim başlattı Maxime.

Noel’i yalnız geçirmek istemeyen 265 yalnız, gönlü Noel masasına bir tabak ve sandelye ekleyecek kadar geniş olan 203 aile başvurdu. 203 aileyi 203 yalnız expatle Noel yemeğinde buluşturan Maxime, açıkta kalan ve öneriye sıcak bakan yalnızlardan da “birlikte Noel yemeği için” üçer kişilik gruplar yaptı. Belçika’daki Covid-19 önlemleri nedeniyle aile dışından yalnızca bir kişi konuk olabiliyor evlere. Yalnız yaşayanlar ise bir yakın temas, bir de diğer konuk ağırlayabiliyor.

Noel yemeğini John Wubbe ailesiyle geçiren Maxime aradığını bulmuştu: “Akşam yemeği dikkat çekiciydi, bir anlamda aradığım aile duygusunu buldum. Kendimizi mutlu duygulara hazırlamıştık. Ancak sohbet etmek, Noel ruhunu paylaşmak ve bu olağanüstü Noel’i anılarımız arasına katmak beklentilerimizin ötesindeydi.” Girişimin başarısından memnun olup olmadığını sorduğum Maxime, evlat edinme girişimini değerlendirdi benim için: “Memnuniyet... Bence bu, bir girişimin başarılı olduğunu görüp tatmin olmaktan çok daha fazlası. Tüm bu olumlu geri bildirimleri, neşeyi ve mevcut koşullar altında bile insanların Noel atmosferinden keyif aldığını görmek mutluluk verici”.

All1 adlı dernek ise Brüksel’de 24 Aralık’ta tek başına yaşayanlar için Dijital Noel yemeği düzenlendi. Önceden önerilen tarifler doğrultusunda Noel yemeği pişirdiler ya da kendi sevdikleri yemekleri yaptılar. Saat 19.00’da tablet, bilgisayar ya da cep telefonuyla online görüntülü bağlandılar ve yemeği birlikte yediler.

Her ev bir aşevi

Ya düzgün bir Noel yemeği yeme imkânı bulunmayan evsiz, yalnız ve ihtiyaç sahibi 180 bin Belçikalı ne yaptı? Önceki yıllarda hayırseverler ve Belçika Gıda Yardım Merkezleri Federasyonu evsizlere, yaşlılara, yalnızlara ve ihtiyaç sahiplerine Noel yemekleri dağıtırdı. Bu yıl salgın nedeniyle talep yüzde 10 artmasına rağmen organizasyon zorlaşınca federasyon çözümü #HerkesGıdayardımmerkezi kampanyası yapmakta buldu. 24 Aralık akşamı Noel’i çekirdek ailesiyle geçirmek zorunda kalan hayırseverler önceki yıllardaki gibi geniş katılımlı kişi sayısı kadar Noel yemeği pişirdiler. Fazla pişirilen yemekleri, ihtiyacı olan tanıdıkları ailelere verdiler. Her ev, bir aşevi oldu mahalledeki ihtiyaç sahipleri için.

Ulusal ışık zinciri

Belçika televizyon tarihinde benzerine rastlanmayan bir şekilde ülkenin resmi ve özel 5 kanalı, 24 Aralık akşamı ortak yayın yaparak “11 milyonla Noel” adında bir özel program sundu. 11 milyon nüfuslu Belçika’da herkesi kapsamak isteyen programda ışıklarla Belçikalıları birbirine bağlayan ışık zinciri yapmak üzere fazladan bir ışığın yakılması çağrısında bulunuldu. Teşekkür etmek istedikleriniz, özledikleriniz veya bu gece Noel’i birlikte kutlamak isteyip de kutlayamadıklarınız için ek bir mum veya lamba. Tüm Belçikalılara bu özel Noel arifesinde birlik, dayanışma duygusu ve umut verme niyetiyle yapılan ve 5 sunucunun 3 resmi dilde Brüksel’deki tarihi meydan Grand Place’tan sunduğu ortak yayında değişik kentlerdeki çeşitli mekânlardan Axelle Red ve Clouseau’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda canlı müzik performansı yayını yapıldı. Bakıcı, temizlikçi, ormancı, öğrencilerin derslerine yardım eden gönüllüler, hastane hizmetlerine destek olan öğrenciler gibi krizin isimsiz küçük kahramanları da ekrana taşındı. Koronavirüs kurbanları ulusal düzeyde anılarak geride kalanların acıları paylaşıldı.

Program Kral Philippe’in salgına işaretle “Zorluklar çok büyük, ancak krizin sonu önümüzdeki aylarda ulaşabileceğimiz bir noktada. Plan yapmaya ve geleceğe güvenmeye başlayabiliriz. Şüphesiz hepimiz değişeceğiz” diyerek tünelin sonunda ışık olduğunu belirten geleneksel Noel konuşmasıyla sona erdi.

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