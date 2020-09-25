Yeni Yaşam gazetesine erişim engeli!

25 Eylül 2020 Cuma, 21:42

Yeni Yaşam gazetesinin internet sitesine erişim engeli konuldu. Karar Hatay 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından alındı ancak erişim engeline hangi haber ya da yazının gerekçe gösterildiği açıklanmadı.

Konuyla ilgili gazete tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Özgür basına ve muhalefete yönelik baskıların arttığı bu günlerde gazetemizin yeniyasamgazetesi1.com adresine de erişim engeli getirildi. Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından getirilen erişim engeli ile ilgili "25/09/2020 tarihli D. İş sayılı karar istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından koruma tedbiri uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi. Ancak erişim engeline (gerekçe gösterilen) söz konusu haber ile ilgili tarafımıza henüz bir bilgilendirme yapılmadı."