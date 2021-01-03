Yeni yılda atama ve görevden almalar
Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ali Çevik görevinden alındı. Aynı bakanlıkta Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcılığı’na Mahir Gümüş, Çalışma Genel Müdür Yardımcılığı’na Hüseyin Seyrekoğlu, İş Başmüfettişliği’ne ise Hayati Mehmet İnam ve Savaş Van atandı.
Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Özkan görevinden alınırken, genel müdür yardımcılıklarına Nadide Yiğiteli ve Samet Güneş getirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Yasin Kalem görevinden alınırken yerine Genel Müdür Yardımcısı Murat Oral atandı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’na Serkan Kayalar, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı’na Mehmet Aslan, Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Engin Emen getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda, Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı’na Hasan Özkan, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na Eyüp Selman Korten atandı. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Yazıcı’nın yerine Hasan Pezük getirilirken, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü’ne Necmettin Acar atandı. Prof. Dr. Murat Tuncer, YÖK üyeliğine yeniden seçilirken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de YÖK üyesi olarak görevlendirildi. l ANKARA/ Cumhuriyet
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