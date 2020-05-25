Yeni Zelanda Başbakanı Ardern canlı yayında depreme yakalandı

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 11:37









Christchurch'te camilere yapılan terör saldırısındaki net tavrı ve koronavirüsle mücadelede aldığı kararlar ile büyük takdir toplayan Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, bu kez de canlı yayındaki soğukkanlılığı ile gündem oldu.

Geonet'e göre Wellington ve yakındaki bölgeler, başkente yakın bir şehir olan Levin'deki 5.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern de, o sıralarda parlamento binasında canlı yayında bir röportaj veriyordu. Başta ufak bir şaşkınlık yaşayan ancak sakinliğini koruyan Başbakan Ardern, “Burada ufak bir deprem yaşıyoruz. Arkamda hareket eden şeyler görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Durumlarının iyi olduğunu söyleyen Ardern, herhangi bir zarar görmeden yayını tamamlamayı başardı.

Yerel basında yer alan haberlere göre yaklaşık 15 saniye süren depremin merkez üssü, başkent Wellington’ın 30 kilometre kuzeybatısındaki Levin kasabası. Yerin 37 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğünün ise 5.9 olduğu açıklandı.

Koronavirüsle mücadelede en başarılı ülkelerden biri olarak gösterilen Yeni Zelanda’da 1504 vaka görülürken, 21 kişi hayatını kaybetti.



