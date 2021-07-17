Yeniçağ yazarı Ağırel, "tarihi geçmiş aşıları kullandılar" iddiasını yazdı

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 11:04

Ağırel, "Bu fotoğraflar gerçek mi?" başlıklı yazısında, bir iddiayı gündeme getirdi. Ağırel, Sayıştay’ın Takip Sistemi (ATS) üzerin gerçekleştirdiği incelemede, tarihi geçmiş, çöpe atılması gereken milyonlarca aşının tespit edildiğinin ancak ardından söz konusu raporun Sağlık Bakanlığı tarafından yalanlandığını hatırlattığı bugünkü yazısında, eline bazı görsellerin geçtiğini söyledi.

Günlerdir Sağlık Bakanlığı'na sormasına karşın yanıt alamadığını belirten Ağırel, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde kullanma tarihleri geçtiği halde üzerine yeni tarihli etiket yapıştırılarak kullanılan ilaçlar olduğunu ileri sürdü. Son kullanma tarihi 2013, 2018 olan ilaçların üzerine etiket yapıştırıp son kullanma tarihinin 2020 yapıldığının fotoğraflarda açıkça görüldüğünü ifade eden Ağırel, devamında şunları kaydetti:

“Bitmedi. Buradaki asıl olay Kahramanmaraş'ta hastane çalışanlarına bu ilaçları vurmaları için dayatmaları. Açık açık yönetim 'Bunu vuracaksınız' diyorlar. Servistekiler, 'Bunlar vatandaşa vurulmaz tutanak tutacağız' diyorlar, 'O zaman sizin hakkınızda işlem yaparız' diyorlar. Baskı yapıyorlar, vurun diye.

Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın buna müdahale etmesi için ulaşmaya çalıştım ama karşılık alamadım. Doktorlara bunun mantıklı bir sebebinin olup olmadığını sordum. Geçerli bir sebebi yok. İnsan sağlığına çok ciddi bir tehlike söz konusuyken üst üste yapılan bu ‘hataların' tesadüf olmadığını düşünüyorum.”

Söz konusu ilaçların kasa veya damar içine uygulanan enjeksiyonlu çözelti olduğunu söyleyen Ağırel, “Son kullanma tarihi geçtikten sonra hastalara uygulandığı, nasıl bir etki yapacağını düşünmeden baskıyla kullandırılması akıl alır gibi değil” diyerek sitem etti.