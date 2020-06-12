Yeniden başlıyor; koronavirüs gölgesinde futbol!

12 Haziran 2020 Cuma, 08:12

Süper Lig, bu akşam oynanacak Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor maçlarıyla 87 günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle futbol dururken, Süper Lig’de ise tam 87 gün aradan sonra mesai yarın kaldığı yerden devam edecek. Pandemi nedeniyle, 19 Mart tarihinde Gençlik Ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve diğer Federasyon Başkanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de erteleme kararı alınmıştı. Son olarak 17 Mart tarihinde Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan erteleme mücadelesinde maça çıkan futbolcular, 87 gün sonra yeniden meşin yuvarlakla buluşmaya hazırlanıyor.

TFF’DEN ’FUTBOLA DÖNÜŞ’ PROTOKOLÜ

Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor arasında oynanacak olan mücadelelerle başlayacak olan Süper Lig’deki 27. hafta mücadeleleri, korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Pandemi döneminde Kulüpler Birliği ve Türk futbolunun paydaşları telekonferans yöntemleriyle toplantılar yapan Türkiye Futbol Federasyonu, ligde kalan 8 haftayı hasarsız bir şekilde atlatmak için, ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ yayımladı. Bu protokol çerçevesinde Süper Lig ekipleri; tüm takım, teknik heyet ve çalışanları Covid 19 ve PCR testlerine tabi tuttu.