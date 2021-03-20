‘Yeniden’ bir başlangıç

20 Mart 2021 Cumartesi, 06:07

Ataşehir Belediyesi’nin pandemi nedeniyle yaşanan “yeni normal”i, bunun sanata ve sanatçılara yansımasını tartışmaya açtığı “Yeniden” sergisi sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. 24 Şubat’ta Ataşehir Belediyesi Cemal Süreya Etkinlik Merkezi’nde sanatçıların da katılımıyla açılan sergi, “www.atasehir.bel.tr” ve “kultursanat.atasehir.bel.tr” üzerinden çevrimiçi olarak da gezilebiliyor. Sergi 14 Nisan’a kadar açık olacak.

Prof. Dr. Marcus Graf’ın küratörlüğündeki “Yeniden İnsan”, “Yeniden Kent”, “Yeniden Doğa”, “Yeniden İletişim”, “Yeniden Toplum” ve “Yeniden Sanat” düşüncelerinin sanattaki karşılığının ipuçlarını veren sergide; Beyza Boynudelik, Emin Mete Erdoğan, Ferhat Özgür, Filiz Piyale Onat, Gizem Candan, Güler Güçlü, Gülgün Başarır, Hasan Deniz, Murat Germen, Mustafa Duymaz, Saliha Yılmaz, Seydi Murat Koç ve Zafer Akşit’in eserleri sergileniyor. Graf, gazetemize yaptığı değerlendirmede serginin, pandeminin mevcut durumunu eleştirel bir şekilde yansıttığına dikkat çekti.

‘DÜŞÜNCE HEYKELLERİ’

“Yeniden” sergisine “Düşünce Heykelleri” serisinden ve salgın süresince üretilen iki eseriyle katılan Murat Germen de “Salgın ilk ortaya çıktığında bize önerilen ilk önlemlerden birisi ‘sosyal mesafe’yi korumamız gerektiğiydi. ‘Düşünce Heykelleri’ bu adlandırmayı eleştirir, mesafenin sosyal değil fiziksel olması gerektiğine vurgu yapar, bu tür zor zamanları ancak sosyal dayanışma ile atlatabileceğimizi hatırlatır. Sanatçılar zaten kapanarak çalışmayı severler, salgının gerektirdiği içe kapanma bu yüzden sanatçıları üretim açısından çok etkilemedi diye düşünüyorum. Lakin, bireysel ve kurumsal anlamda desteğin azaldığını, sanatçının iyice güvencesiz bir döneme girdiğini, sadece eser satarak yaşayabilen sanatçıların çok azaldığını, ek bir iş yapmadan var olunamayacağını söylemek olası” değerlendirmesini yaptı.

‘ÖRNEK BİR SERGİ’

Sergide yer alan isimlerden Filiz Piyale Onat da pandemi nedeniyle içinde bulunulan zor koşulların herkesi psikolojik olarak yıprattığını hatırlatarak “Bir sanatçı olarak atölyemden, bir akademisyen olarak da üniversiteden ayrı kalmak benim için zor oldu. Sanatın dijitalleştiği bir dönemden geçiyoruz. Bu bağlamda müzeler, galeriler ve birçok sanat kurumunun çevrimiçi sergi sistemine geçişi, sanatçıların ve sanatseverlerin sanattan kopmadan etkileşim içerisinde olmalarını sağladı. ‘Yeniden’ sergisinin, tüm detaylarına kadar düşünülmüş, hem taşıdığı anlam hem de düzenlenme şekli bakımından pandemi şartları için örnek bir sergi olduğunu düşünüyorum. Sergide yer alan eserim, Frederic Chopin’in yaşamı boyunca yayımladığı 18 noktürn ile aynı ismi taşıyan 18 resimden oluşan serinin bir parçası” diye konuştu.