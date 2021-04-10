Yeniden doğma zamanı

10 Nisan 2021 Cumartesi, 16:05

Pazartesi günü gerçekleşecek Yeniay öncesi, bünyelerimizden son ayın kirini pasını üzerimizden atacağımız bir hafta sonu geçireceğiz. Bırakarak rahatlayacak ve eski defterlerin teker teker kapanışına şahit olacağız. Kapanan ay fazından geçecek ve yılın en hızlı başlangıçlarının keskin virajların ve son sürat gelişmelerin yaşanacağı bir Yeniay'a yelken açacağız.

12 Nisan pazartesi koç burcunun 22. derecesinde oluşacak olan Yeniay, yeni bir doğum için gereken tüm yakıta sahip. Artık emeklemek bitecek, yürümeden koşmaya geçeceksiniz. Atalet son bulacak ve artık enerjimiz bizi hedeflediklerimize ulaştıracak. Girişim yapmak, spora başlamak, cesaret gerektiren davranışlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Ülkeler astrolojisine baktığımızda bu görünüm savaş çığırtkanlığını arttırabilir, diplomatik ilişkilerin tetiklendiği, ülkeler arası gerginliklerin önümüzdeki günlerde artışına tanık olabiliriz. Sakin olmalıyız!

KOÇ:

Uzun süredir olmak istediğiniz bir operasyonu gerçekleştiriyor ya da tarzınızın çok dışında yeni bir çizgiye bürünüyor olabilirsiniz. Önümüzdeki zamanlar ilişki ve flört ile alakalı önemli bir dönem, ilişki yolunda güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Yaşadığınız alan ile ilgili gelişmeler olabilir, taşınıyor ya da yaşam alanınızı değiştiriyor olabilirsiniz.

BOĞA:

Haberdar olmadığınız bazı haberler sizi başta biraz şaşırtsa da ileride öğrendiğiniz ve ortaya çıktığı için çok memnun olacağınız bu gelişmeler, iyi ki olmuş diyeceksiniz. İş ve sağlık gündemleri sizi biraz meşgul edip yorabilir fakat yeniay bilinçaltınızı boşaltmanız ve sizi rahatlatacak aracı bulmanız konusunda yardımcı olacak.

İKİZLER:

Yeni çevrelere girmek, insanlarla tanışmak ve projelere başlamak için çok ideal günlerden geçeceksiniz. Kariyerden gelen kazançlarla ilgili yenilikler olabilir, bu konularla ilgili yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Arkadaşlıkları flörte dönüştürecek bir yeniaydan geçiyor, ilişkiler arasında yeni sayfalar açıyor olabilirsiniz.

YENGEÇ:

Yeniay ile birlikte yenilikleri iş ve kariyerle ilgili konularda alacak, emeklerinizin karşılığını göreceksiniz. İşinizde göreviniz ya da yaptıklarınızla ilgili gündemleriniz değişebilir, patron ve işverenlerinizle olan iletişiminiz hızlanabilir. Çalışma hayatında bulunmayan yengeçler, aileniz ile ilgili çözmeniz gereken gündemleriniz varsa bu ay bu konular tekrar masaya yatabilir ve bir çözüm bulabilirsiniz.

ASLAN:

Kafa yapınızı değiştirmek, bakış açınızı genişletmek için neler öğrenmelisiniz hiç düşündünüz mü? Yeni bir tanışıklık ile sizi büyütecek bir alanda bilgi sahibi olmaya başlayacaksınız. Basın-yayın, reklam, çevrimiçi aktivite konuları yoğun gündeminizde olacak ve bu konularda başlangıçlar yapacak, neticeler alacaksınız. Akraba gündemleriniz ve iş amaçlı seyahatleriniz artabilir.

BAŞAK:

Yeniay ile ekonomik anlamda yeni gelişmelere gebe bir dönem başlayacak. Bir borcu dönüştürme ya da borç alma-verme gündemleriniz olabilir. Eşinizin kaynakları ile ilgili dönüşümler yaşayacaksınız. Nafaka, miras, bankacılık ve faiz içeren içeren işlerinizde yeni bir sayfa açılabilir.

TERAZİ:

Yeniayda eşinizle ilgili önemli haberler gelebilir, gelişmeler yaşanabilir. Bir birliktelik ya da evliliğiniz ile ilgili yeni bir sayfa açmak, bazı şeylere yeni bir bakış açısıyla başlamak isteyebilirsiniz. Evli olmayan teraziler, ciddi ilişkiye giden yolda önemli adımlar atabilirler. İş ortaklıklarına vesile olabilecek zamanlar, dostluklarınızı güçlendireceksiniz.

AKREP:

Çalışma düzeninizde değişiklikler olabilir, günlük düzenli yapmak isteyip yapamadığınız aktiviteleri başlatmak için en ideal zamanlar. Yanınızda çalıştırmak için bir eleman tutabilir ya da yeni bir evcil hayvan sahibi olabilirsiniz. Diyete başlamak, düzenli spora başlamak gibi sağlığınıza faydalı konularda çok güzel başlangıçlar yapabilirsiniz.

YAY:

Yeniay ve başlangıç enerjisi yaylar için ilişki ve flört hanesinde etkinleşiyor. Yeni aşklara yelken açmak istiyorsunuz. Çocuk sahibi yaylar bu ay çocuklarıyla ilgili yenilikler yapabilirler. Spora başlamak için en ideal günlerden geçerken, çocuk isteyen ve bekleyen yaylar içinde sürpriz haberler olabilir.

OĞLAK:

Yeniayda ev ve hane ile ilgili yenilikler ve değişiklikler başlatabilirsiniz. Ev değişikliği ya da ev içinde değişiklikler yapabilirsiniz. Hane içi aile ve ebeveynleriniz ile olan gündemler ve sorumluluklar artabilir. İş ile ilgili gelişmeler neticesinde nerede yaşadığınızı ve ailenizle olan ilişkilerinizi tekrar gözden geçirebilirsiniz.

KOVA:

Yeniayda yakın çevrenizle ilgili gelişmeler ve başlangıçlar olabilir. Kuzen, kardeş, yakın akrabalar ve komşular gibi figürlerle daha fazla görüşmek ve iletişime geçmek isteyeceksiniz. İş sebepli ya da aile ziyareti sebepli seyahat etmek isteyebilirsiniz.

BALIK:

Yeniayda daha önceki ekonomik girişimlerinize cevaplar alacaksınız. Maddi gelişmelere ve bir o kadar da ekonomik anlamda beklenmeyen masraflara açık bir zaman dilimi, biraz dikkatli olmak isteyebilirsiniz. Geçen ay başladığınız işleri , istikrarlı hale getirmelisiniz.