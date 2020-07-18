Yeniden Süper Lige geri döndü
TFF 1. Lig’de Hatayspor’dan sonra B.B. Erzurumspor Süper Lig’e adını yazdırdı.
Son hafta maçlarında Erzurımspor, sahasında Ümraniyespor’u 4-1 yenip ligi ikinci bitirdi ve 1 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig’e çıktı.
Şampiyon Hatayspor ise sahasında Bursaspor’u 3-1 yendi.
Süper Lig’e yükselecek 3. takım, Adana Demirspor, Bursaspor, Akhisar ve Karagümrük arasında oynanacak Play-off maçları sonrası belli olacak.
Video Haberler
- Hayvan besleme ünitesini parçaladı, Türkeş sloganı attı
- MHP'li Enginyurt'tan AKP'ye tepki: Bizi tanımıyorlar
- Yarın Cumhuriyet Pazar okunur
- Özel'den 15 Temmuz açıklaması: Erdoğan teşekkür etti
- Fahrettin Koca'dan dikkat çeken 'Survivor' tepkisi
- Yavaş liste yayınladı: Bunlar torpille işe girenler
- İBB Meclisi'nde kavga: Yürekleri varsa gelsinler
- Çiftçi: Ben zarar ettim bu işten, kim karlı çıktı?
- Erdoğan’ın memleketinde ‘Millet Bahçesi’ krizi
- Allah belasını versin dedl, alkışlar yükseldi