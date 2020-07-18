Yeniden Süper Lige geri döndü

TFF 1. Lig’de Hatayspor’dan sonra B.B. Erzurumspor Süper Lig’e adını yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2020 Cumartesi, 19:22
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Son hafta maçlarında Erzurımspor, sahasında Ümraniyespor’u 4-1 yenip ligi ikinci bitirdi ve 1 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig’e çıktı.

Şampiyon Hatayspor ise sahasında Bursaspor’u 3-1 yendi. 
Süper Lig’e yükselecek 3. takım, Adana Demirspor, Bursaspor, Akhisar ve Karagümrük arasında oynanacak Play-off maçları sonrası belli olacak.


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