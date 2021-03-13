Yenilgisiz Antalya Alanya'da kaybetti!
Aytemiz Alanyaspor: 4 - Fraport TAV Antalyaspor: 0
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Sarper Barış Saka, İsmail Şencan, Bahtiyar Birinci
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl, Tzavellas, Fatih Aksoy, Moubandje, Salih Uçan, Siopis, Babacar, Hasan Hüseyin Acar, Davidson, Mustafa Pektemek
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Omar Imeri, Eren Albayrak, Gökdeniz Bayrakdar, Orgill
Goller: Dk. 28 Babacar (Penaltıdan), Dk. 39 Mustafa Pektemek, 83 Efkan, 90 Ceyhun (Aytemiz Alanyaspor)
Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısını ev sahibi takım, 2-0 önde tamamladı. Maçı da ev sahibi kazandı ve Antalyaspor'un yenilmezliği bitti.
5. dakikada Davidson, rakip ceza sahası yakınından pasını orta alana çıkardı. Topu kontrol eden Salih Uçan'ın uzaktan vuruşunda, kaleci Boffin topu çıkardı.
16. dakikada Fraport TAV Antalyaspor yarı alanından atılan uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Orgill, kalesinden çıkan Marafona'nın üstünden topu aşırttı. Son anda kademeye giren Tzavellas, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
25. dakikada Salih Uçan'ın savunmanın arkasına attığı meşin yuvarlağa Babacar hareketlendi. Babacar'ın kalesinden çıkan Boffin'in üstünden aşırttığı top dışarı çıktı. VAR odasından gelen uyarı üzerine hakem Sarper Barış Saka, saha kenarına gelerek pozisyonu inceledi. Pozisyonda Boffin'in Babacar'a faul yaptığını belirleyen Sarper Barış Saka, penaltı noktasını gösterdi. 28'inci dakikada penaltıyı kullanan Babacar'ın vuruşunda üst direğe de çarpan top kale çizgisini geçti: 1-0
39. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Tzavellas, kendi yarı sahasından Mustafa Pektemek'e pasını attı. Rakiplerini geçen Mustafa Pektemek'in ceza yayı üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'den döndü. Dönen topu takip eden Mustafa Pektemek ceza alanında kafa vuruşunu yaptı. Üst direğe çarpan top, ağlarla buluştu: 2-0
Karşılaşmanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor 2-0 önde bitirdi.
83. dakikada Efkan skoru 3-0 yaptı.
90 artılarda Ceyhun skoru 4-0'e taşıdı.
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