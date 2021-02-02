‘Yeniliği’ 2000 yılından beri aşkla tasarlayan Arçelik artık ‘iyiliği’ aşkla tasarlayacak
Üretimini iyilikle dönüştüren Arçelik, sürdürülebilir ve toplumsal faydayı üretimin odağına yerleştirdi. Üretimde dönüşüm ürünlerinin payını artıran şirket, pet şişeyi, yumurta kabuğunu, eski balık ağlarını önemli bir hammadde olarak kullanıyor.
2000’li yılların başında logosunu yenileyerek değişim yolculuğuna çıkan Arçelik, bu yıl itibarıyla “Yeniliği aşkla tasarlar” olan sloganını “İyiliği aşkla tasarlar”a dönüştürüyor.
Şirketin dönüşümünün temelinde ise günümüzün en önemli kavramlarından sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda yatıyor. Günümüzde kullanıcılar için “iyi marka” algısının son derece önemli bir tercih unsuru olduğunu söyleyen Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun, online düzenlenen basın toplantısında, iyiliğe giden yolculuklarının “ne yapabiliriz” sorusuyla başladığını söyledi.
DAHA PAHALI DEĞİL
Marka yaklaşımını yeniden düzenleyen Arçelik üretimde köklü değişikliklere gitti. Pet şişelerin dönüşümünden elde edilen ürünlerle çamaşır makinesi ve kurutucular için kazan ve klima üretti.
Yumurta kabuklarını, biyolojik hammaddelerden üretilen plastiklerle bir araya getirip yüzde 100 biyolojik içerikli buzdolabı yumurtalıkları üreten şirket, atık balık ağlarını ise beyaz eşya üretiminde kullanıyor. Balık ağı ile üretilen parçalar da Arçelik’in tüm ankastre bulaşık makinelerinde ve fırınlarının pek çoğunda kullanılıyor. Geri dönüştürülmüş plastik kullanarak elektrik süpürgeleri ürettiklerini söyleyen Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi, “Türkiye’de üretilen küçük ev aletleri kutularında ise yüzde 100 geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir kâğıt kullanımına geçtik.
Toplam çamaşır makinesi üretiminin yüzde 20’si artık dönüştürülmüş ürünlerle yapılıyor. Hedefimiz ise sene sonuna kadar pet kullanımını tüm çamaşır makinelerine yaymak. Yumurta kabuğu gibi doğal ürünlerin kullanıldığı buzdolapları ise 29 Ocak’ta satışa sunuldu. Bunların da tüketiciden yüksek ilgi görmesini bekliyoruz” dedi.
Bu arada yumurta kabuğundan üretilen buzdolabı normal bir buzdolabı ya da mısır nişastası ya da ankastre fırınlarımızdaki balık ağları ile üretilmiş ya da çamaşır makinasındaki pet tamburla ile ilgili üretilmiş ürünlerin fiyatlarının aynı seviyede olduğu bilgisini de aldık.
ARTIK İYİ-GE VAR
Öte yandan Arçelik, yeni marka yolunda önemli bir platform oluşturuyor. Arçelik çalışanları ile şirket çalışanı olmayan alanında uzman kişileri ve disiplinleri bir araya getirerek bir ortak akıl platformu olan “İYİ-GE”yi hayata geçiriyor. İYİ-GE platformu sorumlu üretim ve tüketim odağında fikir ve önerileri geliştirerek, şirketin köklü Ar-Ge’sine daha iyi bir gelecek için ürünler, hizmetler, projeler geliştirilmesinde katkıda bulunacak.
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