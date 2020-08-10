Yenilik Partisi Genel Başkanlığına Öztürk Yılmaz seçildi
Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, 20 Temmuz'da kurduğu Yenilik Partisi’nin, 9 Ağustos'ta yapılan Kurucular Kurulu ilk toplantısında oy birliğiyle Yenilik Partisi'nin Genel Başkanı seçildi.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yılmaz, Merkez Başkanlık Kurulu yönetim kadrosunun bu hafta içinde belirlenip kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.
Yenilik Partisi’nin parti tüzüğüne her kademe için yüzde 50 kadın erkek eşitliği konulduğunu, ayrıca gençlerin en önde olacağını belirten Yılmaz, "Yenilik Partisi kadın ve gençlik devrimi yaparak ilk seçimde iktidar olacaktır" ifadelerini kullandı.
İl ve ilçe teşkilatlarını ocak ayı itibarıyla tamamlayıp seçime girme yeterliliği kazanacaklarını kaydeden Yılmaz, partisinin ülke çapında bir halk hareketine dönüşeceğini savundu.
'UYANIŞ VE DİRİLİŞİN FİTİLİNİ ATEŞLEYECEĞİZ'
Yılmaz, "Bu çerçevede kısa bir süre içerisinde eşimle birlikte Anadolu'nun en ücra köşesinden bu uyanış ve dirilişin fitilini ateşleyeceğiz. Ya başaracağız ya başaracağız" değerlendirmesinde bulundu.
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