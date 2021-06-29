Yenimahalle'deki Karayolları'na ait alan özelleştiriliyor

29 Haziran 2021 Salı, 12:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Hazine adına kayıtlı yaklaşık 150 bin metrekarelik alanla ilgili imar planı değişikliklerini onayladı.

Söz konusu alanın, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile konut ve ticaret alanı olarak özel kullanıma açılması planlanıyor.