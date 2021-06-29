Yenimahalle'deki Karayolları'na ait alan özelleştiriliyor

Ankara Akköprü’de bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait özelleştirme kapsamındaki 150 bin metrekarelik alanla ilgili imar planı değişikliği AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Alanın, konut ve ticaret alanı olarak özel kullanıma açılması öngörülüyor.

ANKA
29 Haziran 2021 Salı, 12:28
Yenimahalle'deki Karayolları'na ait alan özelleştiriliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Hazine adına kayıtlı yaklaşık 150 bin metrekarelik alanla ilgili imar planı değişikliklerini onayladı.

Söz konusu alanın, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile konut ve ticaret alanı olarak özel kullanıma açılması planlanıyor.


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