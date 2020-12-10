Yenişafak'ın asılsız haberine Ongun ve sanatçı Altay'dan yanıt

Sosyal medya kullanıcısını "İmamoğlu'nun seçim şarkılarını yapan sanatçı" olarak tanıtan Yenişafak'a İBB Sözcüsü Ongun ve sanatçı Ali Atay'dan yanıt geldi. Ongun, "Sevgili Yenişafak, galiba Ali'leri karıştırdınız" derken, Altay'dan ise, "Ben Ali Altay, çok şakacısınız" yanıtı geldi.

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2020 Perşembe, 10:49
Yenişafak'ın asılsız haberine Ongun ve sanatçı Altay'dan yanıt
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AKP'ye yakınlığı ile bilinen Yenişafak gazetesi, kendini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim müziklerini yapan kişi olarak tanıtan bir kullanıcıyla ilgili bir haber yaptı. Ali Ata isimli kullanıcı, "Hayatımın en ko¨tu¨ projesi bu adama s¸arkı yapmak, desteklemek" diyerek bir paylaşım yaptı.

Yenişafak gazetesi, bu asılsız iddiayı haberleştirince İmamoğlu'nun seçimlerini yapan gerçek sanatçı Ali Altay ile Murat Ongun'dan yanıt geldi.

Habere yanıt veren İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Sevgili Yenişafak, galiba Ali'leri karıştırdınız" diyerek, "Başkan Ekrem İmamoğlu’nun resmi seçim şarkılarını yapan sanatçının adı Ali Altay’dır. Haberdeki kişiyle şu ana kadar hiçbir çalışma yapılmamıştır" açıklamasında bulundu ve sanatçı Ali Altay'ın fotoğrafını paylaştı.

İmamoğlu'nun seçim şarkılarını yapan sanatçı Ali Altay da, "Çok şakacısınız" diyerek asılsız habere yanıt verdi.


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