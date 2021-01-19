Yer Alanya: Markette avokado çekirdeği ile alışveriş

19 Ocak 2021 Salı, 09:19

ÇEKİRDEKLERİN ÇÖPE GİTMEMESİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ



Alanya'nın Saray Mahallesi'nde market sahibi Hakan Hacıhamdioğlu, hem market hem manav olarak işlettiği iş yerinde 2 hafta önce bir kampanya başlattı. Hacıhamdioğlu, Alanya'nın tarımda en büyük gelir kaynaklarından olan avokado üretiminin daha da artması ve çekirdeklerinin çöpe gitmemesi için harekete geçti. Hacıhamdioğlu 1 lira olarak değerlendirdiği ve topladığı avokado çekirdeklerini fide üreticilerine satıyor.

"AVOKADO ÇEKİRDEKLERİNİ 1 LİRA SAYDIK"

Kampanyanın gördüğü ilgiden memnun olan işletmeci Hacıhamdioğlu, "Avokado Alanya'mızın bir değeri. Ekonomiye de çok büyük katkısı var. Avokado çekirdekleri bizim için kıymetli. Biz bu avokado çekirdekleri, çöpe gitmesin, değer kazansın diye böyle bir kampanya başlattık. Bir de bu pandemi döneminde insanlarımız zor durumda, sıkıntıda. Her meslek dalı Alanya'da turizme bağlı olduğu için sıkıntı yaşıyor. Onun için en azından vatandaşlarımıza bir nebze nefes aldırmak adına biz bu avokado çekirdeklerini 1 lira saydık. 1 liraya karşılık bizim sattığımız her şeyden, getirdikleri avokado çekirdeklerinin sayısı karşılığında, 50 ise 50, 100 ise 100 TL olarak alışveriş yaptırıyoruz" dedi.

DEPOZİTO GİBİ

Hacıhamdioğlu başlattığı kampanyaya bir yenisini daha eklediğini belirtirken, bu kez de kendisinden alınan avokadonun daha sonra çekirdeğini geri getiren müşterisine 2 TL indirim uygulayacağını söyledi. Yani avokadonun çekirdeğini depozito olarak sayacağını anlatan Hacıhamdioğlu, "Bizden avokado alan müşterilerimize, bir tane avokado değeri 7 TL diyelim, avokadoyu alan arkadaşlar bize çekirdeğini getirsin biz bunları depozito gibi 2 liradan geri alacağız" diye konuştu.

Avokadoyla alışveriş döneminin başladığını aktaran Hacıhamdioğlu, şunları söyledi:

"Bu ürün bu kadar kıymetli bir hale geldi. Pandemi döneminde önemi daha da arttı. Bizim komşu ilçemiz Gazipaşa'da bunun yağını sıkıyorlar, yağını da satmaya başladılar. Yani avokado şu an bizim hayatımızın her yerine girdi. Yaşam tarzımız gibi bir şey oldu. Alanya'da avokado çekirdeğiyle alışveriş dönemi başladı."



