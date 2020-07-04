Yer Bursa: Anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 09:07

"ELİF BUNU NEDEN YAPTIN"



Olay, Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yücel Sokakta bulunan 4 katlı müstakil evin en üst katından silah seslerini duyan komşular durumu Durmuş Polat ve polis ekiplerine bildirdi. Durmuş Polat 2 arkadaşıyla birlikte silah sesleri gelen eve gittiğinde, yatağın üzerinde çocukları olan 5 yaşındaki Murat, 10 yaşındaki Melinay ve eşi Elif Polat'ı(33) tabancayla vurulmuş şekilde kanlar içerisinde buldu.

Sinir krizi geçiren baba Durmuş Polat'ın, "Elif bunu neden yaptın" diyerek ağladığı görüldü. Kanlar içerisinde bulunan eve giren ekipler, Melinay, Murat ve Elif'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cama yumruk attığı için bileğinde kesik bulunan Durmuş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. İnceleme yapan ekipler annenin çocuklarını öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik incelemenin ardından 3 ceset Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırdı.