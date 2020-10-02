Yer: İzmir! Karın ağrısı ile doktora giden kız çocuğu hamile çıktı!

İzmir'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 16 yaşındaki K.T.'nin hamile olduğu ortaya çıktı. K.T., erken doğum yaparken, ilişki yaşadığı 17 yaşındaki şüpheli, jandarma karakolunda ifade verdi. Kız çocuğunun ilişkiye girdiği 17 yaşındaki zanlı ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2020 Cuma, 14:34
Yer: İzmir! Karın ağrısı ile doktora giden kız çocuğu hamile çıktı!
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İzmir'de yaşayan 16 yaşındaki K.T. adlı kız çocuğu, karın ağrısı şikayetiyle dün akşam ilçe devlet hastanesine götürüldü.

Hamile olduğu ortaya çıkan K.T., erken doğum yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın bildirilmesi üzerine harekete geçti.

K.T.'nin ilişki yaşadığı 17 yaşındaki şüpheli, gözaltına alınarak, karakola götürüldü.

İfadesi sonrası şüpheli, daha sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. 


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