Yer Menderes: Tuvalet için ormana girdi, yangına neden oldu
İzmir'in Menderes ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın sonrası yakalanan ve ifadesinde tuvalet ihtiyacını gidermek için ormana girdiğini, bu sırada sigarasını yanlışlıkla ağaçlık alana düşürdüğünü söyleyen şüpheli tutuklandı.
Görece Mahallesi yakınlarında çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 2 dozerin 3 saatlik müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınabilmişti. Ormanlık alana yakın bir bölgede yakalanan S.T.'nin jandarmadaki işlemleri ise tamamlandı.
İfadesinde, tuvalet ihtiyacını gidermek için ormana girdiğini, bu sırada sigarasını yanlışlıkla ağaçlık alana düşürdüğünü söyleyen şahıs daha sonra adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
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