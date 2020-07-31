Yer Nevşehir: Kurban keserken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

Nevşehir'de kurban keserken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.

AA
31 Temmuz 2020 Cuma, 15:34
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, kesim alanına giden 47 yaşındaki Sedat İnan, kurban kestiği sırada kalp krizi geçirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine alana gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnan, Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kentte kadın kuaför salonu işlettiği öğrenilen İnan, hastanede yaşamını yitirdi.


Video Haberler