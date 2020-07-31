Yer Nevşehir: Kurban keserken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
Nevşehir'de kurban keserken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kesim alanına giden 47 yaşındaki Sedat İnan, kurban kestiği sırada kalp krizi geçirdi.
Durumun bildirilmesi üzerine alana gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnan, Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kentte kadın kuaför salonu işlettiği öğrenilen İnan, hastanede yaşamını yitirdi.
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