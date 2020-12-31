Yerebatan Sarnıcı projesine kuruldan onay çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi Yerebatan Sarnıcı’nı depreme karşı güçlendirme projesine koruma kurulundan 66 gün sonra onay çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür A.Ş. tarafından işletilen Yerebatan Sarnıcı'nda 2017 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sırasında yeni yönetim, sütunları birbirine bağlayan gergilerin sütunları tutmadığını tespit etti.
Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; İBB, olası depremde tarihi yapıda ciddi hasara yol açacak sorunun giderilmesi için gergi güçlendirme projesi hazırlayarak 23 Ekim 2020'de hemen uygulama yapmak üzere onay almak için İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderdi. Koruma Bölge Kurulu'na bilimsel danışma heyeti görüşü de iletildi.
Kurul uzun süre projeyi gündeme almadı. Başvurudan 52 gün sonra 15 Aralık tarihli kurul toplantısında başvuru gündeme alındı. Ancak bu kez de projeye onay çıkmadı. Kurul, bilimsel danışma heyeti görüşü ile projenin tekrar kurula gönderilmesine karar verdi.
ONAY ÇIKTI
Projeler, İBB tarafından 18 Aralık'ta tekrar kurula iletildi. 66 gündür bekleyen güçlendirme projesi, 30 Aralık tarihli kurul toplantısında tekrar gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre kuruldan projeye onay çıktı. Kurul kararının İBB'ye tebliğ edilmesinin ardından önümüzdeki günlerde güçlendirme projesinin uygulanmasına hemen başlanacağı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek anket
- Sibirya soğukları geliyor: Kar yağışı için tarih verildi
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
- Exxen'in aylık ücreti belli oldu
- Selahattin Demirtaş hakkında yeni iddianame hazırlandı
- Cahit Özkan hakkında suç duyurusu
- ''Erkek arkadaşı değil, hırsız''
- İzmir açıklarında deprem!
- Düşürülen uçak için yolcu başına 1.1 milyon TL tazminat
- Ateş Kara'dan Çin aşısı açıklaması
Video Haberler
- Otobüs şoförünü dövdü: Canım sıkıldığım için saldırdım
- Küçükçekmece'de dehşet anları!
- Polislere hakaret edip, aracına binerek kaçmaya çalıştı
- Selçuk Tepeli'den siyasilere çok sert sözler
- Covid-19 aşıları Sağlık Bakanlığı depolarında
- Öldürülen kadınlar için sokağa çıkan kadınlara gözaltı
- İstanbul'da kız çocuğuna cinsel istismar iddiası
- Sağlık çalışanları isyanda: Artık yeter! Ölüyoruz...
- Pazarda kadına şiddet! Küfürler savurup yumrukladı
- Ekrem İmamoğlu o şarkıya kayıtsız kalmadı
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek anket
- Sibirya soğukları geliyor: Kar yağışı için tarih verildi
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
- Exxen'in aylık ücreti belli oldu
- Selahattin Demirtaş hakkında yeni iddianame hazırlandı
- Cahit Özkan hakkında suç duyurusu
- ''Erkek arkadaşı değil, hırsız''
- İzmir açıklarında deprem!
- Düşürülen uçak için yolcu başına 1.1 milyon TL tazminat
- Ateş Kara'dan Çin aşısı açıklaması