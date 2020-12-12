Yerebatan Sarnıcı'nda büyük tehlike

12 Aralık 2020 Cumartesi, 14:07

Yerebatan Sarnıcı'nın ziyarete kapalı olan bölümünde yaklaşık 4 yıldır süren restorasyon çalışmaları sırasında, sütunları birbirine bağlayan gergilerin sütunları tutmadığı ve çökme riskinin bulunduğu tespit edildi.

Sosyal medya hesabınan yaptığı paylaşımda "Yerebatan Sarnıcı bir an bile bekleyecek durumda değil!" diyen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat şunları söyledi:

'YEREBATAN SARNICI RİSK ALTINDA'

"Yerebatan Sarnıcı restorasyonunda sütunları birbirine bağlayan gergilerin perişan halde olduğunu, sütunları tutamadığını gördük. Koruma Kurulu’na hazırlayıp sunduğumuz projeleri vakit kaybetmeksizin uygulamamız gerekiyor. Yerebatan Sarnıcı bir an bile bekleyecek durumda değil! 47 gün önce Koruma Kurulu’na ilettiğimiz ve acil olarak önü açılması gereken Yerebatan Sarnıcı statik projesi için bugün toplanan kuruldan da bir karar çıkmadı. Yerebatan Sarnıcı risk altında, bir an önce müdahale etmemiz için kurul onayı almalıyız."

Yerebatan Sarnıcı restorasyonunda sütunları birbirine bağlayan gergilerin perişan halde olduğunu, sütunları tutamadığını gördük.



Koruma Kurulu’na hazırlayıp sunduğumuz projeleri vakit kaybetmeksizin uygulamamız gerekiyor. Yerebatan Sarnıcı bir an bile bekleyecek durumda değil! pic.twitter.com/Fz8JtQHXQ3 — Mahir Polat (@mhrpolat) December 9, 2020