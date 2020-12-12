Yerebatan Sarnıcı'nda büyük tehlike
Yerebatan Sarnıcı'nın restorasyonu sırasında sütunları birbirine bağlayan gergilerin sütunları tutmadığı tespit edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Yerebatan Sarnıcı bir an bile bekleyecek durumda değil!" dedi.
Yerebatan Sarnıcı'nın ziyarete kapalı olan bölümünde yaklaşık 4 yıldır süren restorasyon çalışmaları sırasında, sütunları birbirine bağlayan gergilerin sütunları tutmadığı ve çökme riskinin bulunduğu tespit edildi.
Sosyal medya hesabınan yaptığı paylaşımda "Yerebatan Sarnıcı bir an bile bekleyecek durumda değil!" diyen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat şunları söyledi:
'YEREBATAN SARNICI RİSK ALTINDA'
"Yerebatan Sarnıcı restorasyonunda sütunları birbirine bağlayan gergilerin perişan halde olduğunu, sütunları tutamadığını gördük. Koruma Kurulu’na hazırlayıp sunduğumuz projeleri vakit kaybetmeksizin uygulamamız gerekiyor. Yerebatan Sarnıcı bir an bile bekleyecek durumda değil! 47 gün önce Koruma Kurulu’na ilettiğimiz ve acil olarak önü açılması gereken Yerebatan Sarnıcı statik projesi için bugün toplanan kuruldan da bir karar çıkmadı. Yerebatan Sarnıcı risk altında, bir an önce müdahale etmemiz için kurul onayı almalıyız."
Yerebatan Sarnıcı restorasyonunda sütunları birbirine bağlayan gergilerin perişan halde olduğunu, sütunları tutamadığını gördük.— Mahir Polat (@mhrpolat) December 9, 2020
Koruma Kurulu’na hazırlayıp sunduğumuz projeleri vakit kaybetmeksizin uygulamamız gerekiyor. Yerebatan Sarnıcı bir an bile bekleyecek durumda değil! pic.twitter.com/Fz8JtQHXQ3
47 gün önce Koruma Kurulu’na ilettiğimiz ve acil olarak önü açılması gereken Yerebatan Sarnıcı statik projesi için bugün toplanan kuruldan da bir karar çıkmadı.— Mahir Polat (@mhrpolat) December 10, 2020
Yerebatan Sarnıcı risk altında, bir an önce müdahale etmemiz için kurul onayı almalıyız. https://t.co/JQGbjxHGGH pic.twitter.com/Iy5uG6biO9
En Çok Okunan Haberler
- DEVA'nın anketi ortaya çıktı! Kongre için tarih verildi
- CHP'lilerden Fahrettin Altun videosu
- CHP'li Başarır duyurdu: Bir satış daha oluyor
- Çin aşısı yaptıran profesörlerden 'yan etki' açıklaması!
- Akşener'den adaylık sorusuna yanıt
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kısıtlama' açıklaması
- İmamoğlu hakkındaki önergeye ret!
- Koronavirüs tablosunda bir günde ikinci değişiklik
- Soylu konuştu, AKP'liler ve HDP'liler birbirine girdi
- Fidan'dan eşine şiddet iddialarına yanıt
Video Haberler
- Soylu konuştu, AKP'liler ve HDP'liler birbirine girdi
- Sağlık Bakanlığı personeline kötü haber
- Çin aşısı yaptıran profesörlerden 'yan etki' açıklaması!
- Safaride korku dolu anlar! Zürafa peşlerini bırakmadı
- Törende dikkat çeken diyalog
- 'Çalma' diyaloğu kahkaha dolu anlar yaşattı
- Maskesiz gezen kadından polise: Artistliğiniz kime?
- AKP'li üye ile CHP'li üye arasından ilginç tartışma
- İnsanlar aç tepkisine AKP'li Çelik'ten Lan'lı yanıt
- Yiyeceklerini evine ulaştıramadan yaşamını yitirdi
En Çok Okunan Haberler
- DEVA'nın anketi ortaya çıktı! Kongre için tarih verildi
- CHP'lilerden Fahrettin Altun videosu
- CHP'li Başarır duyurdu: Bir satış daha oluyor
- Çin aşısı yaptıran profesörlerden 'yan etki' açıklaması!
- Akşener'den adaylık sorusuna yanıt
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kısıtlama' açıklaması
- İmamoğlu hakkındaki önergeye ret!
- Koronavirüs tablosunda bir günde ikinci değişiklik
- Soylu konuştu, AKP'liler ve HDP'liler birbirine girdi
- Fidan'dan eşine şiddet iddialarına yanıt