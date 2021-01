'Yerine kayyım atanan kayyım' görevden alınma nedenini açıkladı

04 Ocak 2021 Pazartesi, 10:03

İçişleri Bakanlığı'nın, Urla’da yapılan arazi yolsuzluğu operasyonunun ardından görevden aldığı içe Kaymakamı ve belediye kayyımı Önder Can, yaptığı açıklamada görevden alınmasına ilişkin iddialara yanıt verdi. Can, "Bu görev yeri değişikliğinin ilçemizde son dönemde gerçekleşen hazine ve orman arazileri ile ilgili usulsüzlüklerle ilişkilendirilmesine dair haberlerin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur" dedi.

"GÖREVDEN ALINMA NEDENİ ALDIĞI ARAZİ"

Ayrıca, Önder Can’ın Urla’da 3 milyon lira değerinde arsa sahibi olduğu iddia edilmişti. Can, bu iddiaya ilişkin ise, "Bu görev yeri değişikliğinin gerekçesi ise şahsımın hem Kaymakam hem de Belediye Başkan Vekili olarak görev yaptığı Urla ilçesinde her ne kadar hukuken bir engel bulunmasa da, emekli olunca yerleşmek amacı ile babamla birlikte, eşi doktor olarak görev yapan 17 yıllık bir Mülki idare Amiri olarak şahsi birikimlerimiz ve banka kredileriyle ile de olsa 5 ay önce 125+125 toplam 250 m2 konut inşaat iznine sahip 1785 m2 büyüklüğünde bir arsa satın almasının İçişleri Bakanlığınca etik bulunmamasıdır. Satın alma bedeli olarak bazı sosyal medya ve haber organlarında dile getirilen meblağlar abartılı ve gerçeği yansıtmamaktadır. Gerçek satın alma bedeli ve kaynağı olan paraya ilişkin mevduat ve banka kredi hesaplarımıza ilişkin resmi belgeler İçişleri Bakanlığının ilgili makamları ile paylaşılmıştır. Bu işlemle ilgili hesabını veremeyeceğim tek bir kuruşum bile kesinlikle bulunmamaktadır. Bununla ilgili herhangi bir endişem veya açıklayamayacağım bir husus olsa zaten bu satın alma işlemini gerçekleştirmezdim." ifadesini kullandı. Kayyım Can, görevinin sona erdiğini kaydederek, "Urla Belediye Başkan Vekilliği görevlerinden yine büyük bir gururla, başım dik ve vicdanım rahat bir şekilde 31 Aralık 2020 tarihinde ayrılmış bulunuyorum" sözleriyle veda etti.

Kaymakam ve belediye kayyımı Önder Can'ın görevden alınmasının ardından sosyal medyada 'yerine kayyım atanan kayyım' yorumları yapılmıştı.