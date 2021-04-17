"Yerli Falcao" Kerem Aktürkoğlu; ilk kez 2 gol!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de 4'ü zorunlu 8 değişiklik yaptı. 2 gol atan Kerem Aktürkoğlu, sezon başından beri bir maçta 2 gole adını yazdıran ilk Türk oyuncu oldu.
Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe'ye konuk olan Galatasaray, son maçına göre 8 değişiklikle sahaya çıktı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde geçen hafta Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'ine göre 4'ü zorunlu 8 değişiklikle takımını Göztepe karşısında sahaya sürdü.
Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Ryan Babel ve Ryan Donk, sakatlığı bulunan DeAndre Yedlin, Kovid-19 olan Mustafa Muhammed'in yanı sıra yedeğe çekilen Peter Etebo, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram ve Emre Akbaba'nın yerine Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Halil İbrahim Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Christian Luyindama ve Marcelo Sarrachi forma giydi. Halil İbrahim Dervişoğlu, bu sezon ilk kez bir maçın başlangıç kadrosunda yer alırken, Kerem Aktürkoğlu da ikinci defa ilk 11'de oynadı. 2 gol atan Kerem, bir maçta 2 gol birden atan ilk Türko yuncu oldu.
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