Yerli koronavirüs aşısının Faz-2 sonuçları bugün açıklanıyor
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Covid-19'a karşı geliştirilen yerli aşının Faz-2 çalışmalarının bugün tamamlanacağını açıkladı.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ''Üniversitemiz tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşımızın bugün itibari ile Faz-2, ikinci doz uygulaması gönüllülerimizde tamamlanacak. Nisan ayı sonu gibi Faz-2 etkinlik sonuçları ortaya çıkacak ve Faz-3 çalışmalarına geçileceğini ümit ediyoruz'' dedi.
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