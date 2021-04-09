Yerli koronavirüs aşısının Faz-2 sonuçları bugün açıklanıyor

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Covid-19'a karşı geliştirilen yerli aşının Faz-2 çalışmalarının bugün tamamlanacağını açıkladı.

(DHA)
09 Nisan 2021 Cuma, 11:55
Yerli koronavirüs aşısının Faz-2 sonuçları bugün açıklanıyor
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Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ''Üniversitemiz tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşımızın bugün itibari ile Faz-2, ikinci doz uygulaması gönüllülerimizde tamamlanacak. Nisan ayı sonu gibi Faz-2 etkinlik sonuçları ortaya çıkacak ve Faz-3 çalışmalarına geçileceğini ümit ediyoruz'' dedi.


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