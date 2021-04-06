TKH'den yerli aşı ve tam kapanma çağrısı: Önümüzdeki 4 haftada 11 bin yurttaşımız daha yaşamını yitirebilir!

06 Nisan 2021 Salı, 17:31

Türkiye'nin koronavirüs salgınında her gün biraz daha ağırlaşan tablosu karşısında Türkiye Komünist Hareketi'nden (TKH) 'yerli aşı' ve 'tam kapanma' için çağrı geldi.

TKH'nin "Pandeminin ağır sonuçlarından kurtulmak için: Tam kapanma uygulaması ve yerli aşı seferberliği başlatılmalıdır!" başlıklı yazılı açıklamasında, Türkiye'de Mart itibariyle alınan "normalleşme" kararı sonrası hasta ve ölü artışında gelinen noktaya ilişkin sayılar hatırlatıldı.

Ortaya çıkan durumun ülkenin büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu gösterdiği belirten açıklamada "Dünya genelinde ve ülkemizde COVİD-19 nedeniyle ölüm hızı ortalama yüzde 3 civarındadır. Buna göre önümüzdeki dört hafta içinde bu orana göre yaklaşık 11 bin yurttaşımızın yaşamını yitirme riski bulunmaktadır. Bu ölümlerin iki nedeni vardır: AKP iktidarı tarafından alınmayan önlemler ve yetersiz aşılama" denildi.

Türkiye'nin ciddi bir aşı sorunu olduğunun altı çizilen açıklamada şöyle devam etti:

"Erdoğan’ın destan yazdık demesi hamasettir! Pandemi durdurulamamıştır ve ülkemizde ağır seyretmektedir!

Ülkemizde pandeminin kontrol altına alınması için Mayıs başına kadar tam kapanma uygulamasına geçilmeli, Haziran başına kadar kontrollü bir şekilde önlemlere devam edilmelidir.

Nisan, Mayıs ve Haziran ayları aşıda seferberlik ayları ilan edilmeli, yerli aşının üretimi Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci önceliği haline getirilerek tüm deneysel fazlar tamamlanmalı, Temmuz başı itibariyle Türkiye nüfusunun aşılanabilir nüfusunun tamamını aşılayacak bir kampanya başlatılması hedeflenmelidir."