Sürpriz bandrolcü damadın arkadaşı!

30 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Darphane’nin rekabetsiz bir ihaleyle, Türkiye’de tütün ve alkollü ürünlere yapıştırılan bandrolleri üretme hakkını verdiği DNS İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji Anonim Şirketi, Saray’a yabancı değilmiş! Bundan sadece 3,5 ay önce kurulan şirketin sahibi Halil İbrahim Danışmaz’ın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la arkadaş olduğu ortaya çıktı. Danışmaz’ın, Berat Albayrak’a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sırasında ABD’den düzenli olarak bilgi gönderdiği öne sürülmüştü.

Adrese teslim yapıldığı öne sürülen ihaledeki süreci, önceki gün Sözcü gazetesindeki haberinde Erdoğan Süzer anlatmıştı. Buna göre, hükümet, 12 yıldır İsviçreli Sicpa tarafından üretilen bandrollerin ‘yerli ve milli olarak üretilmesi’ için, görevi Ocak 2020’de Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ne verdi ve bu alandaki ihaleleri de iptal etti. Bandrollerin basımı böylece kamuya geçti. Herkes yeni bandrolleri devletin üretmesini beklerken, çıkarılan düzenlemelerle önce Darphane Matbaası Kamu İhale Kanunu dışına çıkarıldı. Ardından da işi üçüncü firmalara yaptırabilme yetkisi verildi. Bu yetkinin ardından, Türkiye’de mayıs ayında DNS İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji Anonim Şirketi kuruldu. Bandrollerin basım yetkisi de Kamu İhale Kanunu’na tabi olmadan düzenlenen bir ihaleyle, Halil İbrahim Danışmaz’ın sahibi olduğu bu şirkete verildi. Darphane bu açıklamayı 11 Eylül’de yaptı. Hemen ardından da şirketin ürettiği bandrollere yüzde 100 ile yüzde 400 arasında zam yapıldı. İddiaya göre bu sayede firmaya 30 milyon dolar civarında bir nakit destek sağlandı.

Kuruluşundan 3,5 ay sonra devletin en önemli kurumlarından birinden rakipsiz ihaleye katılan ve daha önceki üretici Sicpa’nın Darphane’ye devredilen tesislerinde üretime büyük bir avantajla başlayan DNS’nin sahibi Halil İbrahim Danışmaz’ın adı internette pek çok belgede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la birlikte anılıyor. RedHack’in ele geçirdiği Berat Albayrak’ın mail adresinden çıkan belgelerden birinde, FBI’ın, Berat Albayrak’a bilgi veren Halil İbrahim Danışmaz’ı ‘Türkiye için ajanlık yaptığı iddiasıyla’ sorguya çektiği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Albayrak’ın sağ kolu olarak nitelenen Turkish Heritage Vakfı eski Başkanı Halil İbrahim Danışmaz’ın Amerika’da faaliyet gösteren kişi ve kurumlar hakkında ‘düzenli bilgi gönderdiği’ iddia edilmişti. Vakfın “internet sayfasına göre en büyük destekçileri THY, Emlak Konut, Kalyon Holding olduğu belirtilmişti.