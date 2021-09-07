Yerli otomobil TOGG şantiyesinde işçilere zulüm

07 Eylül 2021 Salı, 12:14

Bursa'nın Gemlik ilçesinde açılışını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, yerli otomobilin üretileceği 'TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatın'da çalışan birçok işçi, öğle molalarını yemek sırasında ayakta geçirmek zorunda kalıyor.





'SOĞUK SUYLA DUŞ'

İnşaat-Sen’e ulaşan işçiler, Yapı Merkezi şirketine ait şantiyede yemekhanenin yetersiz olmasından kaynaklı tüm öğle molasını sıra bekleyerek geçirdiklerini belirtti. Ayrıca iki gündür sıcak su olmadığından dolayı mesaiden sonra duş alamadıklarını belirten işçiler, birçok işçinin soğuk suyla duş almak zorunda kaldığını söyledi.

'ADIM ATILMADI'

İnşaat-Sen, ''Yetkililere defalarca durumu bildirmelerine rağmen şantiye yönetimi eksikleri gidermek üzere bir adım atmadı'' diye belirtti.

Şantiye koşullarının iyileştirilmesinin zorunluluk olduğunu belirten İnşaat-Sen, yaptığı açıklamada şunları belirtti:

- Şantiyelerdeki koşulların iyileştirilmesi bir lütuf değil zorunluluktur.

- Şantiyeler esir kampı değil her sabahın şafağında çalışmaya başlayan inşaat işçilerinin, çalıştıkları süre boyunca yaşam alanıdır. Yapı Merkezi şirketi ve TOGG yetkilileri, derhal şantiyedeki yemek ve su sorunlarını çözmek zorundadır.