Dolara Fed desteği

07 Eylül 2021 Salı, 09:26

Piyasalarda Hazine'nin düzenleyeceği 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 10 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihalesi takip edilecek.

Dolar/TL geçen hafta 11 Mayıs'tan beri ilk kez 8.2620 seviyesine kadar gerilese de enflasyonun Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinin üzerine çıkması sonrası bu düşüş kalıcı olmadı.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL 8.3 etrafında denge bulurken kur bu sabah saat saat 08.48'de 8.2800/8.2900 seviyesindeydi. Euro/TL 9.8304/9.8431, sepet bazında TL 9.0552/9.0668 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri dün kapanışta 366/370 baz puan seviyesinden kapandı.

Bankacılar küresel piyasalarda risk iştahının canlı kalmaya devam ettiğine bunun da TL'ye destek olduğuna dikkat çekiyorlar.

REKOR SEVİYEYE ÇIKTI

Küresel hisse senedi piyasası, ABD'de tarım dışı istihdamın 235,000 ile beklentilerden yavaş artmasının ardından Fed'in varlık alımlarını azaltmaya başlamasını büyük ihtimalle erteleyeceği beklentileriyle art arda sekizinci seansta yükselerek rekor seviyeye çıktı.

Dolar son dönemdeki dip seviyelerine yakın seyrederken, işlemciler para politikasının normalleştirilmesine yönelik ilerleme kaydedilip kaydedilmediğine dair ipuçları için Avustralya, Avrupa ve Kanada gibi birçok merkez bankasının para politikası toplantısını yakından izleyecekler.

DEĞER KAYBETMESİNE NEDEN OLDU

ABD'de Ağustos ayı tarım dışı istihdam artışının yavaşlaması ekonomiye verilen desteğin geri çekilmesinin ertelenebileceği ihtimalini gündeme getirdi ve doların değer kaybetmesine neden oldu.

FAİZ İNDİRİMİ TL'Yİ BASKILIYOR

Cuma günü açıklanan tüketici enflasyonu yüzde 19.25 ile TCMB politika faizinin de üzerine yükselirken piyasalar enflasyon üzerinde faiz taahhüdünü geri çeken bankadan faiz artışı tepkisi beklemiyor, erken faiz indirimi endişeleri ise TL'yi baskılıyor.

TEK HANELİ ENFLASYON ÖNGÖRÜLDÜ

Resmi Gazete'de dün yayımlanan Orta Vadeli Program'da (OVP) 2022-2024 arasında yüzde 5-5.5 büyüme öngörülürken enflasyonun ise gelecek yıldan itibaren tek haneye geriledikten sonra düşüşünü sürdürmesi bekleniyor.

Program boyunca cari açığın GSYH'ya oranında yüzde 1'e doğru belirgin düşüş öngörülürken işsizliğin ise ancak 2024'te yüzde 10.9'a gerileyeceği tahmin ediliyor.

'BİR DİZİ POLİTİKAYI HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada OVP için, "Programda temel amacımız; yüksek katma değerli üretimi önceleyerek ülkemizin büyüme potansiyelini artıracak politikalara hız vermektir. Özel sektör öncülüğünde dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı güçlendirerek ekonomide şeffaflığı, öngörülebilirliği, rekabetçiliği ve verimliliği artıracak bir dizi politikayı hayata geçireceğiz" dedi ve ekledi:

"Nitelikli istihdamı oluşturan, enflasyon ve cari açık üretmeyen, yeşil dönüşümü dikkate alan, istikrarlı, dengeli, gelir dağılımı adaletini gözeten bir büyüme yapısını tesis edeceğiz."

"FAZLA İYİMSER" BULUNUYOR



Ekonomistler OVP'deki tahminlerin makul bir genel çerçeve çizdiğini ancak enflasyon tahminlerinin, önceki programa göre oldukça yukarıda olmasına rağmen mevcut koşullara göre "fazla iyimser" buluyorlar.

OVP'nin büyüme odaklı olduğuna dikkat çeken ekonomistler 2022 için tek haneli enflasyon tuturulması zor bir hedef olarak yorumladılar. OVP 2021 sonunda yüzde 16.2, 2022'de yüzde 9.8 enflasyon öngörüyor. Bankacılar seneye tek haneli enflasyon için sıkı para politikalarının en az önümüzdeki yıl ilk çeyreğe kadar sürdürmesi ve buna siyasi desteğe ihtiyaç olduğunu da belirtiyor.

DOLAR ÖNGÖRÜSÜ

Bankacıların hesaplamalarına göre OVP'de dolar/TL için 2021 öngörüsü 8.3, 2022 için 9.3 , 2023 için 9.8 ve 2024 için 10.3 oldu.