Yerli otomobilin marka adı belli oldu

07 Ağustos 2020 Cuma, 13:51

Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, marka beğeni endeksi çalışmaları kapsamında yerli otomobilin marka isminin TOGG olacağını söyledi.

Geçtiğimiz dönemlerde yerli otomobilin gelişim takvimiyle ilgili yapılan açıklamalarda, marka için kamuoyu araştırması yapılacağı belirtilmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TOGG CEO’su, marka beğeni endeksi çalışmasının tamamlandığını ifade ederek TOGG isminin beğenilme oranının yüzde 73 seviyelerinde olduğunu söyledi. Karakaş’a göre eğer herhangi bir değişiklik olmazsa, TOGG ismiyle yola devam edilecek.

Webtekno’da yer alan habere göre internet üzerinden gazetecilerle bir araya gelen TOGG CEO’su Karakaş, TOGG markasının Japonya, Rusya, Azerbaycan, Çin, Güney Kore, ABD, Kanada ve Avrupa Birliği’nde tescil edildiğini ifade etti.

2022’nin son çeyreğinde banttan inmesi planlanan yerli otomobil, ilk etapta SUV ve sedan olarak karşımıza çıkacak. İlerleyen süreçte yeni modellere sahip olacak yerli otomobili, yollarda hatchback, B-SUV ve MPV olarak da göreceğiz. Ancak son üç model için ön görülen tarih, 2030 yılı sonrası.



