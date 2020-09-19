Yerli sermayeli ilaç şirketi Abdi İbrahim, İsviçreli OM Pharma’ya ortak oldu

19 Eylül 2020 Cumartesi, 05:00

Türkiye’nin az sayıdaki yerli sermayeli ilaç üreticilerinden 108 yıllık Abdi İbrahim, İsviçreli 83 yıllık OM Pharma şirketini İsviçreli bir ortak girişim grubu ile birlikte satın aldı. Şirketin yüzde 28.5 hissesi 4.2 milyar TL’ye Abdi İbrahim’in oldu.

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut tarafından yapılan açıklamaya göre solunum ve üriner sistem alanında ilaçlar geliştiren OM Pharma’nın sahibi Vifor Pharma, şirketin tamamını yine İsviçre’de kurulu olan ve Abdi İbrahim’in ortak olduğu Optimus Holding’e sattı.

İsviçre ile eşzamanlı olarak ortaklık anlaşmasını kamuoyuna duyuran Barut, Abdi İbrahim’in kurulduğu günden bu yana yerli ve milli karakterini koruduğunu açıkladı. Hedeflerinin her zaman uluslararası alanda söz sahibi olmak olduğunu açıklayan Barut, bu anlaşmanın Türk ilaç sanayii için bir ilk olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Dünyanın ve ülkemizin geçtiği zorlu pandemi döneminde yerli ilaç sanayinin stratejik önemi daha da iyi anlaşıldı. Dünyanın en büyük 100 ilaç şirketi arasına giren ilk Türk şirketi olduk. AbdiBio ile Türkiye’de biyoteknoloji alanında öncü olduk. Kazakistan’da, Cezayir’de üretim tesislerimizi açtık. Amerika’da yeni molekül geliştirmek için start-up yatırımı yaptık.”

“Avrupa’da ve ABD’de satın alma fırsatlarını hep odağımızda tuttuk” diyen Barut, satın almanın önemini de şöyle anlattı:

“Çünkü bunu ülkemiz ilaç sanayii için bir liderlik misyonu olarak gördük. Bu ortaklık anlaşmasıyla, Türk ilaç şirketlerinin global oyuncular tarafından satın alınması trendini ilk defa tersine çeviriyor ve ilaç devlerine ev sahipliği yapan İsviçre’de faaliyet gösteren köklü bir biyoteknoloji şirketinin ortağı oluyoruz. Türk ilaç sektörüne moral vereceğimize inanıyorum.”

Barut, OM Pharma’nın kimyasal ilaç portföyündeki bazı ürünleri tüm dünya için Esenyurt’taki tesislerde üretmeyi planladıklarını ve bu ortaklıkla Latin Amerika, Çin ve ABD gibi pazarlara girme imkânı doğacağını da ekledi.